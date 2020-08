Le fantôme des galères de la déportation

Le gouvernement de Blaine Higgs, avec l’appui de Kris Austin de la People’s Alliance, laisse présager des jours sombres pour le peuple acadien du nord de la province, ainsi que celui qui longe les côtes du Sud-Est.

Depuis son ascension au pouvoir, ce gouvernement agit à sa guise grâce au soutien des petits partis politiques, qui eux, veulent goûter au pouvoir.

Le Parti libéral est presque tombé dans cette supercherie la semaine dernière. Heureusement qu’il a réalisé au dernier moment que le plan sournois visant une coalition entre les partis nous aurait amené au bord du gouffre, pour ne pas dire dans les galères fantômes de la déportation.

La démocratie a frôlé la mort. Un pas de plus et elle serait tombée dans l’océan. Personne ne veut des élections. Mais à mon humble avis, le gouvernement Higgs s’est servi de cette stratégie pour cacher son jeu en voulant museler l’opposition et avoir ainsi la voie libre pour gouverner et réduire à néant les programmes mis en place par les gouvernements précédents.

Remercions la Providence et Kevin Vickers de ne pas avoir accepté ce genre de coalition qui aurait détruit la démocratie dans cette province.

Émile Richard

Bouctouche