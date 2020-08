Depuis l’annonce de fermetures du 8 juillet dernier, vous avez été nombreux à nous interpeller afin de nous communiquer vos inquiétudes. Sachez que vos paroles ont été entendues, la direction et le conseil d’administration en tiennent compte.

Je tiens à réitérer que les fermetures de points de services ne sont jamais prises à la légère et que, lorsque nous devons procéder à une telle fermeture, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin d’atténuer les impacts négatifs sur la communauté.

Un fait indéniable est que le service au comptoir, en raison de l’évolution numérique, est en baisse constante depuis plus de 10 ans dans nos points de services comme dans les autres institutions financières au Canada.

Il est important de rappeler qu’UNI est une coopérative et qu’une coopérative est à la fois une entreprise et une association; une entreprise qui doit dégager des surplus afin de permettre à l’association d’exister, de bénéficier aux membres et de durer elle aussi.

La mission sociale de notre entreprise ne sera possible que si nous sommes financièrement en bonne santé. C’est ce désir de durer, au bénéfice d’UNI et de ses membres, qui dicte nos choix, parfois déchirants.

Nous sommes sensibles aux inquiétudes et comprenons que les communautés touchées souhaitent conserver leur point de services; nous comprenons aussi qu’aucun changement ne se fait sans inconvénient, mais, au même moment, sachez qu’UNI s’engage à prendre les moyens appropriés afin de soutenir les communautés touchées, tout comme celles-ci ont soutenu UNI au fil des années.

Comme coopérative financière, nous avons à cœur d’avoir une couverture adéquate sur notre territoire, c’est pourquoi avec nos 35 points de services, UNI est de loin la plus présente sur notre territoire.

L’accompagnement de nos communautés est primordial, notamment lors d’une période de transition. Dans cet esprit, UNI offre un programme d’accompagnement qui s’articule principalement autour de la création de comités de liaison communautaire. Celui-ci a pour but de créer un forum de discussion pour explorer des projets qui sauront contribuer à la vitalité et à la prospérité de la communauté en question.

Une liste des mesures d’accompagnement proposées à ce jour pour soutenir nos membres est d’ailleurs disponible sur notre site web; uni.ca.

Sachez que nous sommes très ouverts à la discussion axée vers des solutions; je vous réitère par la présente notre désir de maintenir actif le dialogue avec les communautés touchées. Nous souhaitons vivement que des solutions plus avantageuses et bénéfiques pour UNI et ses membres puissent être identifiées, et nous n’hésiterons pas à les intégrer et prendre les actions requises pour assurer une transition à notre plan de modernisation de notre réseau ainsi que de nos points de services.

Robert Moreau

Chef de la direction, UNI Coopération financière