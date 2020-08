Ma conjointe et moi étions des âmes et de corps perdus après la canicule et avons décidé de regarder Acadie Road: Un road trip musical et poétique sur les ondes de Radio-Canada, le 15 août.

Nous ne sommes pas restés sur notre faim. Nous avons trouvé ce projet très bien exécuté. En partant du recueil Acadie Road de Gabriel Robichaud, Kevin McIntyre et son équipe ont réalisé un spectacle télévisuel avec Gabriel Robichaud qui lisait à haute voix des extraits de son recueil. Cela a eu pour effet de créer un fil conducteur nous amenant ainsi virtuellement avec sa Volkswagen Coccinelle dans différentes régions acadiennes des provinces de l’Atlantique et jusqu’en Louisiane.

L’autre point fort était de choisir de présenter une multitude de musiciens et de musiciennes de ces régions qui ont interprété une chanson qui n’était pas la leur, ce qui donnait ainsi une interprétation nouvelle et souvent très intéressante.

En adoptant ces tactiques afin de contourner la propagation de la COVID-19, cette équipe créative nous a fait voyager tout en nous présentant un autre point de vue sur nos talentueux musiciens et musiciennes. Cela nous en a fait découvrir plusieurs que nous ne connaissions point.

Ce spectacle fut fort agréable. Un tour de force accompli qui nous a fait oublier la COVID-19. Une merveilleuse production d’Acadie Rock. Une belle façon de fêter notre fête nationale. Bravo!

Jean Babineau

Grand-Barachois