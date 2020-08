Un chemin encore trop fréquenté

Je viens d’apprendre une triste nouvelle. Un médecin de ma connaissance s’est enlevé la vie. Son épouse me communique que son suicide est associé à des heures de travail trop longues, à un grand nombre d’appels téléphoniques et à sa perception d’avoir commis des erreurs.

J’exerce le métier de confesseur depuis plus de 50 ans. Un aspect de mon métier correspond à soutenir des personnes en détresse et en fin de vie. La souffrance n’épargne personne. Riches ou pauvres, aimés ou détestés, instruits ou illettrés, personne n’y échappe.

La mort par suicide est plus commune que nous le pensons. Elle fait partie des épreuves les plus complexes auxquelles les professionnels de la santé font face. L’intimidation, la pauvreté, l’isolement, le manque de soutien et la dépression sont des facteurs associés au suicide.

Le suicide fait partie de l’histoire humaine. C’est en accompagnant des mamans endeuillées par le suicide d’un enfant que j’ai compris que la souffrance était l’une des causes principales. Cette souffrance peut être orale, spirituelle ou physique. Chaque suicide est un suicide de trop. Il nous fait perdre une personne importante, engendre une énorme souffrance et parfois de la culpabilité morbide.

Pour s’y attaquer de façon efficace, le N.-B. aurait besoin d’un plan stratégique et global. Les enseignants, les éducateurs et les parents sont conscients que les jeunes vivent davantage de troubles dépressifs et d’anxiété que ceux du temps de ma jeunesse. Des études nous révèlent que 90% des personnes qui s’enlèvent la vie souffrent d’un problème de santé mentale. Des cours de prévention du suicide seraient très efficaces auprès de la population étudiante, ce qui entraînerait des économies grâce aux suicides évités.

J’ai l’impression que des cours obligatoires sur la prévention du suicide sauveraient plus de vie que la vaccination obligatoire.

Léon Robichaud

Shippagan

Si vous avez besoin d’aide ou qu’une personne près de vous est en détresse, composez l’un des numéros suivants:

– Télé-soins 8-1-1

– Ligne d’entraide CHIMO: -1-800-667-5005

– Jeunesse, j’écoute: 1-800-668-6868

– Service canadien de prévention du suicide: 1-833-456-4566

– Vous pouvez aussi composer le 9-1-1 ou vous rendre au service d’urgence de l’hôpital le plus près.