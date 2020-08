À la recherche de l’âme perdue

À Rino Morin Rossignol, dont je lis avec une fidélité maladive (et un plaisir habituel) les vivifiantes chroniques hebdomadaires dans l’Acadie Nouvelle et qui cherche l’âme du «show télévisé» du 15 août de cette année, j’offre humblement ces quelques lignes.

L’âme (acadienne en l’occurrence) est l’essence même de l’œuvre Acadie Road. Elle se trouve dans l’errance du fil conducteur; un poète qui se promène dans les quatre coins de l’Acadie – tant géographique que poétique – à bord d’une Coccinelle.

L’âme est dans la diversité; la diversité des lieux, des paysages, des styles musicaux et des accents de l’Acadie contemporaine au cœur de cette production remarquable. L’âme est dans l’imagination, celle des musiciens, cinéastes et interprètes qui revisitent des chansons acadiennes connues.

Elles illustrent une Acadie en vie, qui se renouvelle, qui crée envers et contre tous, dans le respect du passé et la célébration d’un aujourd’hui parfois aussi surprenant qu’une cathédrale remplie des résonances de grandes orgues touchées noblement par Ben Morier en queue-de-pie et des échos folkloriques d’une véritable Mona Lisa (Leblanc) tout à fait souveraine.

Ou encore qu’une espionne russe chantée sur l’extrême frontière du Cap-Egmont par un matelot acadien de Rustico et une sirène de Mont-Carmel. Les exemples sont trop nombreux pour mentionner tout le territoire de l’imaginaire acadien qu’Acadie Road parcourt et le souffle de renouveau qu’il nous inspire.

L’âme est dans l’inclusion et dans l’union si bien symbolisées par la finale, lancée à Beaumont par nos amis traditionnels Mikmaq et entonnée par un chœur de jeunes et de moins jeunes isolés par la pandémie, mais unis par la chanson et le montage tout à fait magique effectué par une équipe formidable.

Quant à notre cher Rino, qu’on aime et qui faisait amende honorable pour sa caricature de Robert Gauvin, presque jusqu’à en faire l’éloge cette semaine, je me demande s’il n’a pas encore lâché les cordeaux de sa plume, tel un cowboy frustré de ne pas faire vibrer Saint-Quentin à cause d’un «mozusse de virus».

Certes l’Acadie a parfois le pied boiteux. Et Rino a raison de nous faire réfléchir à cet état, mais sa manière cavalière de banaliser Acadie Road me laisse pantois. On peut défendre et faire épanouir l’Acadie de bien des manières.

En 2019, un pied de nez (ou était-ce un doigt d’honneur) au premier ministre avait été fait par un de nos hommes en robe lors du Congrès mondial acadien, une activité loin d’être celle d’une société en léthargie, il me semble.

En 2020, c’est autre chose, un autre chemin, un backroad distancié. Le producteur de ce road trip musical et poétique, le Festival Acadie Rock, nous a donné le meilleur vaccin contre l’oubli de tchisse qu’on est et de tchisse qu’on peut être quand on se sert de notre imagination. Qu’il en soit remercié. Chapeau à Éric Cormier, Gabriel Robichaud, Kevin McIntyre et toute l’équipe d’Acadie Road (qui est toujours disponible sur Tou.tv).

Maurice Arsenault

Caraquet