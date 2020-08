Une décision d’UNI «cavalière et injustifiée»

Théo Noël

Président du Club des 50+ Les Gais Marins Inc.

Lettre à la direction d’UNI Coopération financière

Le Club des 50+ Les Gais Marins Inc. de Bas-Caraquet et de Pokesudie appuie le Comité de citoyens qui demande à UNI de maintenir les services à l’édifice de l’ancienne Caisse populaire acadienne pour desservir la population du village de Bas-Caraquet et du DSL de Pokesudie.

Votre décision cavalière de supprimer les services à notre point de service – de même que d’autres dans la Péninsule – en pleine pandémie nous apparaît injustifiée et cause déjà des problèmes spécialement aux aînés. Plus de trois cents aînés sont membres de notre club.

Vous avez annoncé votre décision (qui avait été prise il y a plusieurs années) sans consulter les membres et sans les informer, ce qui est contraire aux principes de fondation des Caisses populaires acadiennes. Nous avons assisté à la création d’une caisse populaire unique et nous avions constaté les transferts de services à la Caisse de Caraquet et d’agrandissement de cette dernière qui ne pouvait se justifier par une augmentation de la population de la ville de quelque 200 personnes.

Nous pensons astheure que la décision de centralisation était déjà partie intégrale des plans d’UNI. Nous concluons qu’avant le virus COVID-19, UNI avait attrapé le virus de la centralisation qui a mis quelques années à éclore et qui a évolué vers une pandémie.

De plus, étant une région rurale, nous nous sentons traités en citoyens de deuxième classe. Malgré les arguments que vous avancez pour fermer ces points de service, nous sommes convaincus que vous faites fausse route. Nous vous prions de reconsidérer votre décision, de mieux planifier les opérations d’UNI et de rouvrir ces points de service avant d’assister à une migration des membres.