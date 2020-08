Une véritable trahison à l’endroit des membres

UNI tente d’organiser des réunions à Grande-Anse, à Anse-Bleue et à Saint-Léolin afin de mettre en place leur plan d’intégration dans le but de maintenir leur décision de fermeture de son point de services à Grande-Anse.

UNI veut montrer aux membres comment utiliser AccèsD, UNIAssisT, etc.

Les gens connectés se servent déjà d’AccèsD, quant aux gens qui ne sont pas connectés, ils veulent conserver leur autonomie financière et non pas la confier à un employé d’UNI au téléphone à travers UNIAssisT.

Adhérer à leur plan, assister aux réunions convoquées, c’est accepter la fermeture du point de services d’UNI à Grande-Anse.

Il y a 1047 membres qui ont signé la pétition démontrant leur refus de la fermeture de la caisse située à Grande-Anse et nombreux sont ceux et celles qui ont fait parvenir des plaintes à UNI dénonçant cette décision.

Si UNI maintient sa décision, il y aura des conséquences désastreuses pour UNI comme pour nos communautés, car ils sont nombreux ceux et celles qui emprunteront la voie de la municipalité de Grande-Anse et de Saint-Léolin en quittant UNI pour une autre institution financière. C’est déjà commencé.

UNI doit comprendre que les services d’une institution financière dans une communauté rurale, c’est un service essentiel tout autant que l’école, que le bureau de poste.

La région touchée comporte une population de 3000 habitants, des gens concernés qui se sont unis et travaillent ensemble pour obtenir l’ouverture et le maintien du point de services à Grande-Anse. Solidaires, nous allons rester UNIS et continuer d’y travailler.

La fermeture du point de services d’UNI à Grande-Anse est une trahison à l’endroit des membres, une trahison qui a gravement miné leur sentiment d’appartenance ainsi que leur confiance à cette institution. Seuls l’ouverture et le maintien de la caisse à Grande-Anse réussiront à rebâtir le sentiment d’appartenance et la confiance perdus envers UNI.

Quant à la pérennité et la durabilité d’UNI, vous n’allez pas nous faire croire que ça dépend du maintien ou de la fermeture de votre point de services à Grande-Anse.

Si tel est le cas, en tant que membre, c’est inquiétant si la situation financière est à ce point précaire.

Si UNI prône et croit toujours que la vraie richesse est celle qui se partage (les biens, les idées, les espaces), et que la prospérité des uns doit contribuer à celles des autres, le temps est venu de nous prouver qu’il en est toujours ainsi en maintenant ouvert les services financiers à son point de services à Grande-Anse y compris un guichet opérationnel à retrait et dépôt.

Thérèse Haché

Comité régional de citoyens et citoyennes

Grande-Anse