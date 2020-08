Du glyphosate retrouvé dans un test d’urine, ça veut dire quoi?

Mike Légère

Directeur exécutif de Forêt NB

Un récent article de l’Acadie Nouvelle – «Empoisonné» par le glyphosate, un homme de la Péninsule acadienne se tourne vers le bio – suggérait que du glyphosate retrouvé dans l’urine signifiait un empoissonnement quelconque. En réalité, ça veut dire que la substance s’est fait consommer par l’entremise d’un aliment et qu’il sort du corps par l’urine.

Le glyphosate est un produit approuvé par Santé Canada comme tous les produits retrouvés chez nous comme les médicaments, produits nettoyants, etc. À cet effet, l’organisme soutient que l’apport quotidien acceptable de 0,3 mg/kg pc/ jour (milligramme par kilogramme de poids corporel par jour) de glyphosate ne pose pas de risque à la santé humaine. Alors pourquoi un individu pourrait retrouver 3,8 microgrammes par litre dans son urine. Ça semble être une grande quantité comparée à la quantité approuvée par Santé Canada.

En fait, ces deux mesures ne sont pas identiques. Pour mettre en contexte, un microgramme représente 1/1000 d’un milligramme. C’est une quantité assez faible et cette mesure ne prend pas en considération la quantité d’exposition par jour. Exemple: un homme de poids de 85 kilos (190 livres), selon les normes de Santé Canada, devrait limiter son exposition à 25,5 milligrammes, ou 25,500 microgrammes, de glyphosate par jour. En faisant un test sanguin, les résultats seraient exprimés en milligramme afin de comparer des pommes avec des pommes et cela se transformerait en 0,0038 milligramme – 6842 fois plus bas que la recommandation de Santé Canada.

Pour mettre davantage en contexte, une étude a été réalisée dans le but de connaître la quantité de résidus de glyphosate dans certaines marques de pâtes alimentaires. D’après nos calculs, il faut consommer 425 kg de ces pâtes, chaque jour, pour arriver à la limite de consommation de glyphosate accepté par Santé Canada.

De plus, aucun standard reconnu n’existe pour dire si 0,0038 mg de glyphosate par litre d’urine est une quantité élevée ou faible, cette information ne nous explique rien pour l’instant, autre que la personne a été exposée au glyphosate. Ce qui n’est pas surprenant puisque c’est l’herbicide le plus utilisé au monde.

Il est important que les gens soient sensibilisés aux possibilités exposition à des produits chimiques contrôlés, comme le glyphosate. C’est aussi important de mettre les risques en contexte avec des informations fiables qui se comparent et de ne pas guider le public vers des conclusions prédéterminées.