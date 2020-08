Élections: trois enjeux cruciaux dans les foyers de soins

Jodi Hall

Directrice générale

Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick

S’il s’agissait d’une campagne électorale normale, l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick et nos 69 foyers membres à la grandeur de la province seraient ravis d’organiser des activités communautaires et d’aider les résidents à échanger directement avec les candidats et les chefs de parti.

Cependant, il ne s’agit pas d’une campagne électorale ordinaire.

Comme tout le reste, la COVID-19 et les protocoles qui en découlent sont venus bouleverser la manière traditionnelle de faire campagne.

En effet, la pandémie de COVID-19 nous a enseigné des leçons très dures en plus d’avoir augmenté notre détermination à protéger les gens les plus vulnérables de notre province, dont plusieurs habitent dans des foyers de soins.

Au Nouveau-Brunswick, nous sommes reconnaissants envers la direction et le personnel de première ligne des foyers de soins qui sont parvenus à contenir la COVID-19. Nous comprenons le risque que la COVID représente pour nos résidents, qui sont nos parents, nos grands-parents, nos tantes et nos oncles, nos frères et nos sœurs. Le secteur des soins de longue durée dans notre province n’a ménagé aucun effort pour les protéger et continuera de le faire alors qu’on assistera probablement à une deuxième vague.

Alors que les foyers poursuivent leurs efforts afin de prévenir une éclosion de COVID, ils composent avec l’impact considérable que le virus a eu sur leurs activités quotidiennes en plus de devoir traiter les problèmes systémiques qui existaient déjà avant la pandémie.

Mais puisqu’une campagne électorale bat présentement son plein et compte tenu de la possibilité d’une deuxième vague de COVID-19, le temps est venu d’aborder les défis, de résoudre les problèmes et d’assurer la protection de nos résidents et de notre personnel.

Si nous avions la chance de tenir des activités impliquant les candidats au cours de cette campagne, nous aborderions les trois principaux défis que doit relever notre secteur.

Il y a premièrement la question du financement opérationnel. Il est primordial de gérer la COVID-19, mais cette activité est dispendieuse et se poursuivra probablement encore pendant plusieurs mois. L’achat d’équipement de protection individuelle, l’amélioration des protocoles de nettoyage et les exigences strictes entourant les visites, par exemple, nous obligent à procéder à des ajustements qui ne sont pas gratuits.

Nos 69 foyers membres s’efforcent tous de gérer cette augmentation des coûts. Nous espérons que le nouveau gouvernement collaborera avec nous et d’autres à l’élaboration d’une source de financement ou d’une approche qui nous aidera à atténuer ces nouveaux coûts exorbitants. Le simple fait de présenter aux foyers de nouvelles directives qu’ils doivent suivre sans la moindre aide financière suscite pour eux des dilemmes de nature éthique.

Vient ensuite la question essentielle de longue date qui concerne les heures de soins. En vertu de la loi en vigueur au Nouveau-Brunswick, tout résident d’un foyer de soins a droit à 3,1 heures de soins par jour – un droit qui est resté inchangé depuis bien des années. De nos jours, les résidents des foyers de soins ont des besoins plus complexes, ce qui signifie qu’il faut augmenter les heures de soins pour assurer une charge de travail appropriée et pour maintenir la qualité des soins. Nous espérons que le nouveau gouvernement saura reconnaître cette réalité et qu’il procédera aux investissements nécessaires pour augmenter le nombre d’heures de soins par jour.

Le troisième enjeu concerne les professionnels de la santé qui prodiguent ces soins essentiels et qui soutiennent l’ensemble des opérations des foyers, soit les infirmières immatriculées, les infirmières auxiliaires autorisées, les préposés aux soins, ainsi que le personnel de soutien environnemental.

Ce sont souvent les premiers que voient nos résidents en ouvrant l’œil le matin et les derniers avant de fermer l’œil pour la nuit. Les foyers de soins et les programmes en place ne peuvent exister sans ces gens. Nous avons réalisé des progrès dans nos efforts de recrutement et de maintien en poste, mais nous devons travailler main dans la main avec le gouvernement dans le cadre de nos efforts ciblés de recrutement rural, d’hébergement de ces gens qui viennent s’installer au Nouveau-Brunswick et offrir en matière de recrutement des incitatifs qui nous placent dans une position avantageuse par rapport aux autres provinces.

Ces trois enjeux sont interreliés et, si on les traite correctement, le résultat sera le même – une amélioration des soins pour nos résidents.

Nous voyons dans le gouvernement un partenaire essentiel pour y arriver et nous sommes impatients de lancer une discussion publique consacrée à nos priorités et aux engagements politiques qui feront éventuellement partie des politiques gouvernementales.