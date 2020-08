La bataille des salles d’urgence

Claude Roy

New Denmark

En ces temps de campagne électorale, le premier ministre sortant, Brian Higgs, revient sur son projet de fermer six salles d’urgence la nuit pour rediriger les employés vers d’autres services en affirmant dur comme fer qu’il l’abandonne. De son côté, le chef libéral Kevin Vickers et son nouvel apôtre Robert Gauvin nous mettent en garde contre les intentions de Higgs en suggérant que c’est faux.

Qui croire?

Pendant ce temps, on ne touche pas au problème en question, soit le manque de personnel.

Les réseaux de santé ont abandonné l’importance de leurs employés à la fin des années 1980 et durant les années 2000 en arrêtant de leur offrir des postes à temps plein et en les remplaçant par plusieurs postes à temps partiel. En 1998, lors qu’il fut permis aux employés à temps partiel de participer au fonds de pension, ces derniers sont devenus surnuméraires et ne pouvaient plus participer au fonds.

Pour confirmer cela, il suffit de parler aux infirmières et aux autres employés des réseaux qui ont pris leur retraite depuis 10 ans. Bon nombre d’entre eux connaissent des anciens collègues qui n’ont aucun fond de pension. Si ça, ce n’est pas de la mauvaise gestion de personnel, je me demande ce que c’est.

Quand un gestionnaire ne peut réduire les coûts sans sabrer dans les services ou les bénéfices des employés, c’est qu’il n’a pas d’imagination et qu’il est incompétent.

Et maintenant, on veut qu’il participe à l’embauche de son remplaçant… Voyons donc!