M. Moreau, vous n’avez pas compris

Réjeanne Poirier

Grande-Anse

En réponse à la lettre de monsieur Robert Moreau, chef de direction d’UNI Coopération financière, dans l’opinion du lecteur du 19 août, à l’effet qu’UNI maintient sa décision de fermeture de leur point de services à Grande-Anse.

Mais, vous n’avez pas compris… comme dit la chanson.

Ceci me laisse croire que vous êtes complètement déconnectés de la réalité et des besoins des membres.

Les 1047 signataires d’une pétition, dans les municipalités de Grande-Anse, de Saint-Léolin, et Maisonnette, ainsi que les districts de services locaux d’Anse-Bleue, Dugas, Poirier, Black Rock et Pokeshaw ont un message clair et net: nous voulons l’ouverture et le maintien du point de service de Grande-Anse. Rien de moins. Si vous ne répondez pas favorablement à cette demande de 3000 citoyens et citoyennes, nombreux sont les membres touchés par cette fermeture qui migreront vers d’autres institutions financières. Des conséquences graves et irréparables suivront.

Moi aussi, je suis de l’avis comme bien d’autres, que les services d’une institution financière dans une communauté rurale, c’est un service essentiel tout autant que celui d’une école, d’un bureau de poste, etc.

Nous ne voulons pas aider UNI à réaliser son plan de transition visant la fermeture de la caisse avec son plan d’accompagnement, la mise sur pied d’un comité de liaison communautaire. Nous voulons l’ouverture immédiate et le maintien du point de services de Grande-Anse.

Selon l’information qui circule, vous communiquez avec les membres plus vulnérables pour leur offrir le déplacement gratuit avec Déplacement Péninsule vers un point de service avoisinant. Déplacement Péninsule, composé d’environ 30 bénévoles, est un excellent service aux personnes sans moyens de transport et ayant besoin de se déplacer. Après vérification, pour faire faire appel à ce service, il faut faire la demande deux semaines à l’avance et être en mesure de trouver un bénévole pour offrir le service.

Toutes les personnes rencontrées, avec qui nous avons eu l’occasion de parler, d’échanger, tous sans exception ne veulent pas se rendre au point de services d’UNI à Caraquet. Ceci occasionne une perte de temps et d’argent, des dépenses pour la voiture, une grande source d’inquiétudes et de désagréments pour les personnes plus âgées et vulnérables, et encore plus durant les mois d’hiver. En plus, ceci oblige les membres d’attendre en ligne pour de longues périodes, même à l’extérieur, pour le service au comptoir, faire des dépôts, etc. Également, il est évident que le point de services de Caraquet ne peut accommoder la surcharge de travail qu’occasionnent les régions touchées.

Il est inutile que vous vous déplaciez ou nous téléphoner pour nous présenter le service UNIAssisT pour soutenir les personnes moins connectées ainsi que d’offrir l’aide pour le service en ligne. Ni vu ni entendu nulle part que ceci était un besoin exprimé par nos membres. Par contre, j’ai vu et entendu que les personnes connectées veulent conserver l’autonomie de leurs transactions financières, faire en ligne ce qui est possible pour ceux qui sont connectés, en partie seulement, car tout ne peut se faire en ligne, et au comptoir pour ceux et celles qui demandent un service au comptoir, un service personnifié.

À titre de membre d’UNI, comme bien d’autres, cette façon de faire des dirigeants d’UNI est une vraie trahison à l’endroit des membres. Ceci a détruit notre sentiment d’appartenance, notre fidélité à l’endroit de la caisse, notre foi dans cette institution. De toute évidence, vous n’êtes pas à l’écoute de vos membres-clients.

Nous sommes ouverts à poursuivre les discussions de maintenir le dialogue avec UNI uniquement en vue de l’ouverture du point de services à Grande-Anse.