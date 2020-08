La troisième révolution s’amorce aux États-Unis

Au tout début de l’histoire américaine, tous savent que cet immense territoire était une colonie britannique, mais le désir profond de ce peuple de s’autogérer a propulsé la création d’un pays libre et démocratique: les États-Unis d’Amérique. Ce fait du 18e siècle constitue donc la première révolution sociale et politique chez nos voisins du sud.

Au 19e siècle, il y eut aussi là-bas une deuxième révolution, celle de la guerre civile. On croyait alors qu’on mettait fin à l’esclavage du peuple noir. C’était une pure illusion comme on le constate de nos jours avec les multiples morts de citoyens noirs par des policiers américains.

Maintenant, d’ici à peine deux mois, encore chez nos voisins, ce vaillant peuple se prépare courageusement à une troisième révolution qui sera peut-être encore plus historique que les deux autres.

Si le Parti démocrate remporte la victoire, elle sera évidemment contestée devant les tribunaux parce que le leader actuel prétend que le vote par correspondance prête flanc à la fraude électorale et ne reflète pas la volonté populaire.

Par contre, lui et sa famille ont souvent déjà utilisé cette méthode et l’ont encore employée cette année. Durant les longues, prévisibles et pénibles procédures judiciaires qui s,ensuivront, les gens s’entretueront dans les rues, car ils sont très habiles et habitués à le faire. Ils s’entraînent depuis longtemps!

Enfin, si les démocrates ne remportent pas le scrutin en novembre 2020, ce sera une défaite pour l’équipe de Joe Biden et tout autant pour celle des républicains, car ces derniers sont tellement divisés sur le plan politique que la véritable victoire sera celle de Donald Trump, le nouveau roi américain et la dynastie royale constituée de son épouse et de ses enfants: Ivanka, Donald, Eric et Tiffany!

Pendant cette guerre civile, Trump, comme Néron, jouera de la flûte ou encore mieux, il s’amusera sur ses terrains de golf, son passe-temps favori.

Préparons-nous donc à être témoins d’une troisième révolution américaine qui, sans doute, dépassera en éclat les deux autres connus jusqu’ici!

Alcide F. LeBlanc

Moncton