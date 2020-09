Une femme peut faire une belle différence

C’est toujours avec beaucoup d’intérêt que j’observe la proportion des femmes candidates aux élections. Les femmes peuvent voter au Canada depuis 1918. La France leur a accordé le droit de vote plus tard, en 1944, mais il y a eu plusieurs femmes nommées au gouvernement dans les années 1930. Edith Cresson a été la première femme nommée première ministre française en 1991.

Dans ma ville d’origine, une femme fut élue maire en 1983 et ma maman siégea au conseil municipal de 1989 à 2014, date à laquelle elle ne se représenta pas et se vit décerner la médaille de maire-adjointe honoraire pour les services qu’elle a rendus à sa communauté. C’est dire si la question me touche de près.

Il y a deux ans, après les élections, j’avais proposé une réforme du mode de scrutin afin d’assurer la parité entre les hommes et les femmes. Ce scrutin proportionnel aurait même eu pour effet d’assurer l’élection de Jennifer McKenzie pour le NPD.

Cette année, quelle surprise de constater que le Parti libéral fait piètre figure en la matière. Ses responsables ont beau dire qu’ils manquaient de temps, cela n’a pas empêché, parallèlement, le Parti vert de recruter plus de femmes que d’hommes, quand bien même faut-il y voir des raisons idéologiques. En revanche, le Parti progressiste-conservateur affiche véritablement des couleurs progressistes en la matière avec un record de 17 candidates. Or, nous avons justement besoin de femmes en politique.

Angela Merkel en Allemagne, Mette Frederiksen au Danemark, Sanna Marin en Finlande et Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, pour n’en citer que quelques-unes: toutes ces femmes premières ministres ont bien mieux géré la pandémie que plusieurs de leurs homologues masculins. La compétence n’est pas une question de genre. En outre, les femmes ont l’avantage d’apporter au débat politique une autre perspective, une dimension qui représente une forme d’altérité dans la conduite des affaires publiques. Au moment de voter, souvenons-nous de quelle façon une femme peut faire une belle différence.

Damien Dauphin

Moncton