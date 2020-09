J’ai lu avec surprise et déception les reportages (en pages 1 et 2, avec photos en plus) portant sur les candidats francophones pour le parti anti-bilinguisme, l’Alliance. Je déplore le fait que l’Acadie Nouvelle, notre seul quotidien francophone, censé être à la défense des principes des langues officielles, accorde de la publicité gratuite à une telle formation politique.

Je comprends que les médias doivent offrir une couverture raisonnable à tous les partis, mais il y a quand même des limites! Si une formation politique affiche haut et fort ses couleurs anti-francophone et anti-bilinguismes, les candidats qui appuient cette vision devraient au moins payer pour véhiculer leurs théories de la discorde.

Vous avez laissé ces loups déguisés en berger entrer dans la bergerie!

Cette publicité gratuite ne devrait pas servir à leur donner quelque crédibilité que ce soit. Si oui, l’Acadie Nouvelle y aura contribué et c’est honteux.

Souhaitons que les électrices et les électeurs des trois circonscriptions, dans leur grande sagesse, fassent preuve de plus de discernement que notre quotidien!

Edouard Allain

Hanwell