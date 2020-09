Nous exhortons tous les partis politiques à investir dans des augmentations salariales significatives pour le secteur des soins communautaires et des services de garde à l’enfance.

Nous comptons parmi les quelque 12 000 personnes préposées aux soins (surtout des femmes) à qui l’on confie le bien-être, la sécurité et les soins des plus vulnérables: les enfants, les personnes âgées, les personnes avec un handicap et les femmes qui fuient la violence. Nous formons le secteur des soins communautaires du Nouveau-Brunswick; nous fournissons des services dans les résidences communautaires, les foyers de soins spéciaux, les maisons de transition, les centres ADAPF, les agences de soutien à domicile et les agences de soutien aux familles.

Nous sommes systématiquement sous-payées, sous-valorisées et surchargées de travail, avec peu ou pas d’avantages sociaux ou de congés maladie payés. Pourquoi? Parce que dans ces emplois à prédominance féminine, les responsabilités, les compétences, les efforts et les conditions de travail requises ne sont pas pleinement reconnus – ni rémunérés.

Notre travail a été jugé «essentiel» en pleine pandémie et nous avons travaillé dans des conditions qui mettent en danger notre vie et celle des personnes à notre charge. Pourtant, alors que le Nouveau-Brunswick se penche sur la relance économique, notre travail reste sous-payé et sous-valorisé. Sans les suppléments salariaux temporaires octroyés lors de la COVID-19, la plupart d’entre nous ne gagnent qu’entre 14 et 16 dollars de l’heure pour s’occuper de vos amis, collègues et membres de votre famille.

Nos salaires doivent refléter la valeur de notre travail. Les services que nous fournissons sont essentiels au bon fonctionnement de la société et de l’économie. Continuer à le négliger ne fera qu’intensifier les problèmes actuels de recrutement et de rétention du personnel dans le secteur, nuisant ainsi à l’accès, à la qualité et à la continuité des soins.

Le prochain gouvernement provincial a une occasion unique de remédier aux importantes vulnérabilités et iniquités du secteur.

Toute mesure visant à accélérer la relance et à assurer une plus grande sécurité économique aux femmes devrait inclure des investissements publics dans les salaires des travailleuses du secteur des soins communautaires et des services de garde à l’enfance afin d’atteindre l’équité salariale.

Une société saine prend soin de ses citoyens plus vulnérables et assure des conditions équitables aux personnes qui s’en occupent. Une économie saine permet à tous les citoyens et citoyennes de participer sur un pied d’égalité en valorisant et rémunérant équitablement leur travail.

Nous demandons à tous les partis politiques d’agir maintenant afin qu’on puissent prospérer et continuer à s’occuper du bien-être de notre province.

Nous y tenons. Et vous?

Chelsea Adams

Kassidy Alchorn

Brenda Barton

Kathy Benoit

Katelyn Bernard

Stephanie Bordage

Joanne Boudreau

Melanie Bourque

Elisha Boyle

Deborah Brewster

Melissa Brown

JoAnn Burns

Charlotte Caissie

Gladys Cando

Sondra Carmichael

Anita Carrier

Neva Carroll

Karen Chadwick

Ethel Kathleen Demeau Cleveland

Melanie Comeau

Josephine Connors

Stacy Cooper

Audra Cormier

Murielle Cormier

Sylvie Cyr

Deirdre Allison

Lorri DeJong

Alison Delano

Mélanie Doiron

Monique Doiron

Edina Dokane Nagy

Janet Donovan

Cindy Doucette

Barbara Douthwright

Ann Duffy

Inez Eagles

Kathy Firth

Erica Flynn

Emily Foster

Jodie Foster

Tanya Furlong

Shiann Gaudin

Tammy Gauthier

Carole Gautreau

Veronique Gautreau

Andrea Goodfellow

Donna Goodfellow

Jessica Gouchie

Stephanie Haché

Bilal Haider

Bernadette Hallihan

Sydney Harris

Laurie Hill Anderson

Lise Hitchcock

Samantha Hudon Chamberlain

Mike Jardine

Kimberly Johnson

Sherrill Keenan

Dominic Lapointe

Erica Lynn Lavigne

Louise Leblanc Bourque

Danielle Leblanc

Suzanne Leblanc

Colleen Lebreton

Gloria Llunga

Carole MacDonald

Falicia Mackeigan

Marie-France Maltais

Candy Matchett

Marilyn Matchett

Bobbijo Matthews

Dana Mazerolle

Helen McCann

Sandra Mccleary

Shawn McCluskey

Natasha Catherine McKnight

Michelle McManuis

Kelsey Mercier

Teresa Mochnaczewska

Theresa Mountain

Joanne Munn

Cheryl Murphy

Lindsay M. Neale

Teija Noel

Lillian Osmond

Marie Peterson

Joanne Philipps

Charlotte Plourde

Doris Poirier

Anju Ramachandran

Carrie Randall

Amanda Ricketts

Arthur Robinson

Pauline Roy

Krista Sherwood

Sandra Sivret

Katelyn Sturgeon

Cheryl Sturgeon

Pam Thomson

Nancy Tower

Corinne Tucker

Leona Vautour

Deepu Varghese

Sarah M. Wale

Joy Walls