Une rentrée scolaire réussie!

Nous voici déjà à la conclusion de la première semaine de l’année scolaire et en toute sincérité, nous pouvons toutes et tous être fiers de nos écoles et de nos communautés qui ensemble ont assuré la réussite de cette rentrée scolaire hors de l’ordinaire.

En tant que présidente du conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est, je tiens à souligner le travail colossal de la grande équipe du DSFNE qui grâce à leurs efforts, accompagnés de l’esprit de collaboration qui règne dans nos communautés et nos écoles, a permis une rentrée scolaire sécuritaire et harmonieuse, et ce, compte tenu du contexte de pandémie actuel.

Cette première semaine nous permet également de reconnaître la résilience et la capacité d’adaptation de notre population étudiante qui, depuis plusieurs mois, attend avec impatience cette rentrée. Nous devons aussi souligner et saluer le comportement responsable de nos élèves qui, malgré l’unicité de la situation, font preuve d’engagement citoyen afin d’assurer un environnement sécuritaire où le mieux-être est partie intégrante de la culture scolaire.

Le contexte de pandémie actuel exige certainement de l’adaptation de toute part, mais certaines de ses adaptations ont des répercussions positives qui encouragent un environnement d’écoute et de partage où le mieux-être prime.

Certes, en raison du caractère évolutif de la situation, nous pouvons anticiper une année scolaire accompagnée de rajustements en cours de route. Cela dit, nous continuerons de déployer tous les efforts nécessaires pour assurer un fonctionnement efficace, adéquat et propice à un apprentissage de qualité au sein de nos établissements scolaires.

Ensemble, continuons de faire preuve de bienveillance, d’écoute, de compréhension, et continuons à collaborer avec nos écoles et nos communautés afin que nous puissions répondre aux besoins que nous réserve le futur et tout spécialement ceux de nos élèves.

En mon nom et à celui des membres du conseil d’éducation, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous une bonne année scolaire 2020-2021.

Ghislaine Foulem

Présidente

Conseil d’éducation du District scolaire francophone Nord-Est