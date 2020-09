Il faut s’abonner à l’Acadie Nouvelle!

Sans doute, comme tous les nombreux autres abonnés de l’Acadie Nouvelle, je suis très fier de ce journal qui, depuis 1984, soit depuis 36 ans, nous informe d’une façon indépendante et dans notre propre langue.

Par ce moyen, je me sens solidement renseigné sur de multiples sujets tout en sachant d’avance que le contenu ne provient pas de sources douteuses, fausses ou trompeuses, comme le sont parfois celles venant de certains réseaux sociaux dont l’objectif est souvent de tromper, de semer le doute ou même de provoquer la division.

Advenant la découverte de la moindre erreur journalistique, la rédaction ne se gêne pas pour nous aviser et en faire la correction.

Tout d’abord, à la une, ce journal nous situe dans les plus importants sujets du jour. Ce simple détail nous permet de mieux nous orienter.

Ensuite, comme j’aime beaucoup me rappeler le passé, je lis les événements du jour qui nous rapportent brièvement un certain nombre de faits, peu importe qu’ils soient de nature éducative, politique, sportive ou autre. J’apprécie aussi la courte blague qui sert de détente amusante ainsi que la pensée du jour.

Par contre, dans la mesure du possible, je souhaiterais qu’on y indique la nationalité de l’auteur et les dates de son existence!

Après avoir lu plusieurs pages contenant les nouvelles, je lis avec grande attention et intérêt l’éditorial de François Gravel. D’après mon analyse, je trouve ses propos très réfléchis, éclairants, équilibrés et pondérés. Parmi tous les éditorialistes, je le considère hautement et l’un des meilleurs au pays.

Étant donné que l’Acadie Nouvelle – et d’une façon très généreuse – permet aux lecteurs et lectrices d’exprimer leurs points de vue, je prends toujours le temps de savourer ces lettres, car elles sont la voix du peuple. Dans bien des pays, ce genre de droit n’est pas encouragé ni même permis.

Pour conclure, j’admire la finesse des caricatures qui, très subtilement, nous peignent les traits et les caractéristiques de certaines personnalités, y compris celle d’un futur dictateur s’il est réélu.

Je n’oublie pas non plus de lire les brillantes analyses de tous les chroniqueurs et chroniqueuses. Permettez-moi que j’ajoute à cela les pages sportives et culturelles.

En plus des propos ci-haut exprimés, je veux souligner un fait que je considère fort important qui d’ailleurs n’a rien à voir avec la grande qualité du journal.

Avec regret, je constate que plusieurs des nôtres ne sont pas abonnés à l’Acadie Nouvelle.

Est-ce par manque de fierté ou par pure indifférence?

Faut-il s’étonner alors si certains de nos jeunes éprouvent d’énormes difficultés à parler, à lire et à écrire leur propre langue ou qu’ils préfèrent lire surtout en anglais ou fréquenter les écoles de nos compatriotes?

Pourquoi encore nos leaders dans nos communautés n’encouragent-ils pas davantage le fait français, par exemple l’affichage commercial?

Longue vie et bonne santé à l’Acadie Nouvelle, au conseil d’administration, au directeur général, à toute l’équipe journalistique et à tous les autres!

Oh, j’oubliais les abonnés!

Alcide F. LeBlanc

Moncton