L’été a finalement rendu son dernier souffle

Dès le début du confinement, nous avons vu fleurir sur les réseaux sociaux cette expression: «Accroche ton espérance au jour suivant, ça va bien aller», semblait-on croire.

L’urgence était de saisir au vol la grâce du moment présent.

Le confinement nous a offert la possibilité d’habiter notre présent, sans la présence physique de nos proches. Certains se sont fiés à la sagesse biblique: «Il y a un temps pour chaque chose sous le ciel». La bonne nouvelle de cette étrange saison estivale, c’est que nous nous sommes découverts dépendants, confrontés à la peur de la COVID-19.

«Si tu marches seul, tu iras plus vite; si tu es accompagné, tu iras plus loin» (proverbe chinois). Et Bouddha disait: «Accepter ce qui est, laisser aller ce qui était et aie confiance en ce qui sera». Les murs du confinement nous ont fait endurer l’absence de contacts humains et à revoir nos rapports avec les autres.

Bill Gates est riche, moi aussi je suis riche, riche d’être encore vivant et en santé. Bill Gates et moi avons un point en commun: le besoin de donner et le besoin de recevoir. L’éparpillement de l’été disparu ne nous fera pas oublier de tendre la main, d’écouter l’autre et de l’aider dans la mesure du possible, en respectant sa volonté.

Il est impossible d’échapper à cette pandémie. Cependant, nous avons un choix: s’apitoyer sur son sort ou aimer malgré tout le moment présent.

La vie du présent tisse celle qui viendra et nos gestes d’amour nous apporteront la paix. Aimer l’instant présent, c’est mon choix. Quel est le vôtre?

Même si nous avons dû prendre nos distances les uns des autres, nous sommes tous appelés à poursuivre la route de la vie avec cette confiance qui nous habite, celle que le meilleur est à venir.

Léon Robichaud

Shippagan