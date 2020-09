Un combat pour la dignité de tous

Depuis mars, nous, les travailleurs essentiels, travaillons dur pour assurer votre sécurité et celle de votre famille. C’est parfois effrayant, mais la peur ne nous a jamais arrêté de faire notre devoir. Vous protéger et assurer le maintien de bons services publics, c’est ça notre travail ordinaire.

Au moment où vous lisez ces lignes, la plupart des employés provinciaux sont sans nouvelle convention collective depuis deux, trois, même quatre ans. À mesure que l’urgence de la pandémie ralentira, on entendra parler de plus en plus des négociations entre les syndicats du secteur public et le gouvernement.

Récemment, des commentateurs comme Paige McPherson (Telegraph Journal) ou le comité de rédaction de Brunswick News affirment que le personnel de première ligne ne devrait pas obtenir de meilleurs salaires. Ils veulent une reprise économique qui maintient le statu quo, comme si tout allait bien avant la COVID-19! Cela ferait en sorte que le Nouveau-Brunswick resterait une économie du «cheap labour», de la main-d’œuvre bon marché. Nous, les travailleurs du secteur public, ne partageons pas leur avis.

Comme beaucoup d’entre vous, nous ne pouvions pas rester à la maison et avons dû nous rendre au travail sans savoir si nous allions transmettre le virus à nos familles. Comme beaucoup d’entre vous, nous étions aussi inquiets pour nos proches, ne sachant pas comment les garder en sécurité dans cette nouvelle réalité.

Pendant ce temps, alors que les familles de travailleurs attendaient avec impatience de voir si la Prestation canadienne d’urgence (PCU) serait étendue, les Néo-Brunswickois les plus riches étaient assis confortablement, gagnant 3,2 milliards $ pendant cette crise. Contrairement à nous, ils étaient et sont toujours à l’abri des difficultés de la pandémie.

Il est temps qu’ils apportent leur juste contribution à la prochaine reprise économique, une reprise où le gouvernement doit prioriser les gens ordinaires et les services sur lesquels ils comptent.

Imaginons: et si tout le monde avait accès à des congés de maladie payés? Et si nous avions des places en garderie à 10 dollars par jour? Et si les employés d’épicerie gagnaient suffisamment pour vivre décemment? Et si les travailleurs du secteur public, qui ont supporté une décennie de salaires stagnants, pouvaient enfin rattraper leurs pertes dues à l’augmentation du coût de la vie?

C’est ce dernier point que nous martelons dans nos négociations avec le gouvernement. Nous savons qu’il y en a assez pour nous tous, et nous vous faisons la promesse suivante: tout en nous battant pour nos contrats, nous nous battrons aussi pour vous. Nous croyons que chacun d’entre vous, chacun d’entre nous, mérite de vivre dans la dignité.

Brien Watson

Président du SCFP NB