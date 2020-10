Merci pour le travail bien fait!

J’avais dénoncé le fait que les buissons, le long de la route de contournement de Tracadie, devraient être taillés, car la visibilité le long de cette route pouvait devenir problématique, surtout pour voir les chevreuils et orignaux.

Dernièrement, j’ai vu qu’il y avait eu un nettoyage de fait.

C’est fait assez large de chaque côté, ce qui nous permet de voir à une bonne distance si un animal sauvage s’aventure le long de ladite route.

Je ne sais pas qui est l’entrepreneur et l’opérateur qui ont fait ce travail, mais je peux tout simplement vous dire que vous avez fait un travail exceptionnel. C’est fait proprement et c’est bien fait; vous avez déchiqueté proprement et je vous recommanderais sans hésiter si des travaux de ce genre étaient requis ailleurs; c’est un travail bien fait.

Merci et bravo!

Gaston Doiron

Rivière-du-Portage