Des contributions importantes

Bonjour, je suis un lecteur assidu de notre quotidien et j’ai, à quelques reprises, critiqué certains des articles qui y sont publiés. Je devrais aussi reconnaître les contributions importantes de ce même journal lorsque cela s’impose.

Je suis moi aussi très fier de notre quotidien et je tiens à féliciter les dirigeants (en particulier M. Francis Sonier) pour leur travail et la reconnaissance qu’ils obtiennent ces temps-ci. Je tiens aussi à signaler les commentaires de la chroniqueuse Françoise Enguehard, qui sont toujours très à point, sensés et pondérés.

Longue vie à l’Acadie Nouvelle!

Édouard Allain

Hanwell