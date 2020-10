Merci à toute l’équipe de l’Hôpital Général Chaleur de Bathurst

Je me suis déplacé pour une chirurgie à l’Hôpital Général Chaleur de Bathurst, le 6 octobre dernier.

L’équipe en place a toute mon admiration. Ce sont tous des professionnels qui ont le désir de bien accomplir leurs tâches et responsabilités.

Je veux souligner l’excellent travail du Dr Caron et de toute l’équipe qui s’est occupée de moi dans la salle de réveil.

Étant donné l’anesthésie, je ne puis cependant pas me souvenir de leurs noms, mais je leur suis très reconnaissant.

Désormais, l’équipe du troisième étage, la réhabilitation, dans mon cœur et mon esprit, je les perçois comme des abeilles.

Les abeilles vont de fleur en fleur et les membres de l’équipe du troisième – dont j’ai retenu trois noms, Sonia, Eric et Allison – vont de chambre en chambre et, à l’exemple des abeilles, suggèrent, offrent ou demandent ce qu’ils peuvent faire pour améliorer notre situation et rendre notre séjour moins pénible.

Merci aussi à France la physio et à vous tous pour l’excellence de votre travail dans des conditions présentement assez difficiles.

Réjean McGraw

Tracadie