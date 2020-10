L’immigration n’est pas une simple addition démographique

Depuis le début des années 2000, L’Acadie du Nouveau-Brunswick est devenue une communauté d’accueil d’immigrants grâce au militantisme de certains de ses organismes comme la SANB, à la loi sur les langues officielles (fédérale) et à la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. En effet, ces deux dernières lois contiennent des mesures selon lesquelles l’immigration doit bénéficier aux communautés de langues officielles en situation minoritaire et renforcer leur vitalité.

Vingt ans après les changements de nature juridique et militante qui ont vu l’Acadie passer d’une collectivité essentiellement revendicatrice d’égalité, de dualité linguistique et de services en français à une communauté d’accueil de nouveaux arrivants d’expression française, les arguments évoqués par les militants et «nouveaux entrepreneurs» de l’immigration demeurent essentiellement utilitaristes: ils sont de nature démographique et, dans une moindre mesure, économique. Il s’agit d’assurer l’ajout de nouveaux locuteurs francophones à une Acadie vieillissante, confrontée aux dangers d’une anglicisation rampante, désavantagée par la dynamique des migrations interprovinciales et de remplacer les «vieilles mains» dans des secteurs du marché du travail francophone comme les foyers de soins pour personnes âgées, les industries de transformation de fruits de mer et dans certains services (garderies, hôtellerie-restauration, etc.).

De tels arguments (démographiques et économiques) quoique valables d’un point de vue utilitariste occultent le vrai enjeu de l’immigration au sein d’une collectivité en situation minoritaire.

Cet enjeu est celui de sa cohésion sociale dans le cadre de la diversité ethnoculturelle.

De fait l’immigration représente nécessairement un test de passage pour l’Acadie du Nouveau-Brunswick soit celui de l’abandon de son ancien modèle de cohésion sociale basé sur l’homogénéité ethnoculturelle, la «blanchitude», la langue française et une certaine culture judéo-chrétienne pour la mise en place d’un nouveau modèle de cohésion sociale inclusif de la diversité. Autrement dit, pour intégrer «ces» immigrants, l’Acadie devra nécessairement passer par un processus de destruction-créatrice.

Pour ce faire, il lui faudra bâtir un nouveau projet de société et travailler sur des fronts qui dépassent la simple intégration économique des nouveaux arrivants. Il lui faudra transformer ses institutions qui, aux dires de plusieurs nouveaux arrivants avertis, travaillent encore pour l’ancienne Acadie. Il lui faudra déverrouiller son espace public afin de mieux être à l’écoute des besoins et demandes des immigrants.

Enfin la mise en place de politiques locales appropriées pour lutter contre les discriminations raciales et/ou la xénophobie s’impose.

Si l’Acadie veut devenir une véritable communauté d’accueil et non pas seulement une communauté d’accueil au sens juridique ou symbolique, le changement c’est maintenant. Il est d’autant plus urgent que nous avons affaire à un marché de l’immigration au sein duquel les immigrants sont courtisés par les différentes provinces, régions et municipalités.

L’Acadie devra agir pour ne pas être un simple lieu de passage d’immigrants qualifiés et compétents comme le docteur Jean Robert Ngola.

Leyla Sall

Professeur de sociologie

Université de Moncton

Charles Gervais

Chef du Contentieux

Assomption Vie

Benoit Bolland

Chargé de cours

Université de Moncton