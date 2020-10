Nous devons protéger notre démocratie

Le Parti républicain des États-Unis est à confirmer une juge à leur Cour suprême pour permettre, entre autres, l’élimination du programme de santé, communément appelé l’Obama Care, dont dépendent 135 millions d’Américains, de lois pour protéger l’environnement, de l’accès à l’avortement, du droit aux mariages de même sexe et, probablement, pour trancher le résultat de leur élection advenant que le président Trump perde les élections du 3 novembre.

Le supposé phare de la plus grande démocratie au monde, présentement la risée de la planète, est en train de vaciller. Nous retenons notre souffle pour ne pas qu’il s’effondre.

Comment en sont-ils arrivés là? Il y a une expression juste, la cupidité qui se définit comme le désir immodéré, rapace d’argent et de richesse. L’argent érigé en Dieu accompagné de la soif du pouvoir absolu deviennent des outils puissants dans les mains du président américain. Ajouter à cela la désinformation, la COVID-19, la montée des groupes antigouvernementaux, des racistes et des théories du complot, qu’il encourage. Tout cela contribue à créer ce climat social dysfonctionnel menant directement à cette débâcle. Une catastrophe avant tout humaine. La souffrance que vivent beaucoup d’Américains aujourd’hui, particulièrement s’ils ne sont pas blancs, hommes, riches et en santé.

Lorsqu’on se regarde on se désole, mais lorsqu’on regarde la plus grande puissance mondiale, on se console de vivre au Canada. Cependant, il ne faut rien tenir pour acquis. Les virus, que ce soit les coronavirus ou l’intolérance, la désinformation et la violence qui se déroulent aux États-Unis, traversent toutes les frontières.

C’est pourquoi, plus que jamais, nous devons être vigilants et protéger notre démocratie ici au Canada, en demandant des comptes à nos élus tout en faisant nos devoirs de citoyens.

Pour citer John F. Kennedy, «ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays».

C’est bien beau de critiquer les gouvernements, mais les gouvernements ce sont nous qui les élisons. Mettons donc nos énergies à nous présenter aux élections, voter, prendre la parole et dénoncer les inégalités, exiger une éthique de quiconque détient une charge publique, participer aux réunions, aux débats et aux consultations de nos conseils de ville, de village, de gouvernements provinciaux et fédéral.

Appuyons nos autorités sanitaires, nos forces de l’ordre. Valorisons nos enseignant(e)s, nos premiers fournisseurs de services que ce soit à l’épicerie jusque dans nos foyers de soins. Allons chercher notre information auprès de médias sérieux qui vérifient leurs sources, telle l’Acadie Nouvelle, et surtout basons nos paroles et nos actions sur es faits, la science, et ce, pour le bien-être de toute la population, du plus pauvre au plus riche.

Enfin, ceux et celles qui ont reçu tous les privilèges dans la vie doivent contribuer davantage au bien-être commun pour la bonne santé de la démocratie canadienne. Ce n’est qu’un juste retour du balancier puisque ce sont les avantages d’une société de droit et en santé qui leur a permis de fleurir ici et de réussir.

Le chaos coûte cher aux entreprises, aux humains et à l’environnement. Nous vivons dans un écosystème social fragile qui se maintient et qui dépend de chacun et chacune d’entre nous. Rien n’arrive par magie, nous avons tous une responsabilité individuelle d’y contribuer et de le maintenir en santé.

L’humain n’est pas fait pour vivre seul. C’est dans sa nature de vivre en société. Aujourd’hui, nous sommes rendus à une question de survie comme société humaine, à la dernière génération qui pourra peut-être infléchir le sort de l’humanité. La planète nous parle, elle est martyrisée. Elle dépend de nous comme nous dépendons d’elle. Peut-être que la COVID-19 qui nous a arrêtés dans notre élan, souvent destructeur, nous forcera à réfléchir et à revenir à l’essentiel.

L’amour de soi et des autres soutenu par une société juste et équitable ainsi que le système démocratique dont nous jouissons, ici, au Canada, bien qu’imparfait est encore le meilleur modèle sur terre. Il faut le protéger et l’améliorer.

Voilà notre principal défi comme citoyen et citoyenne du deuxième plus grand pays, et je dirais plus beau, au monde.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet