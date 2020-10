Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef, merci pour votre dévouement et professionnalisme dans ces temps difficiles de pandémie où tout le monde est à l’écoute de vos interventions.

Je me permets de vous soumettre une réflexion.

Il y a deux sortes de violence: physique ou morale. Si l’on prive les gens de leur spiritualité, lors de leur rassemblement quotidien de culte tout en respectant les consignes sanitaires, cela devient une souffrance morale.

Pour une grande partie de notre population, c’est un besoin fondamental et essentiel.

Vous nous avez partagés avoir des enfants. J’ai moi-même des enfants et des petits-enfants. Souhaitons-nous qu’ils deviennent de purs matérialistes ou des êtres doués d’un humanisme et d’une sensibilité au bien-être commun?

Le pays s’est bâti grâce au travail de nos ancêtres et de leur foi. On ne peut dissocier les deux si l’on veut passer à travers ces temps difficiles et prétendre avoir un avenir commun.

En espérant que ces quelques lignes apporteront un éclairage sur l’importance de la pratique de cultes religieux dans notre belle province, je vous remercie encore une fois pour tout ce que vous accomplissez.

Serge Maury

Saint-Édouard-de-Kent