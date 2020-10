Une alternative honnête, intègre et verte

Le ministre Dominique Cardy rejette fermement toute allégation d’ingérence dans la décision de construire la nouvelle école anglophone de Hanwell.

Je dis: foutaise!

Je n’ai aucun doute que M. Cardy s’est retenu d’intervenir directement dans cette affaire; il a trop d’expérience en politique pour faire une bévue de la sorte. Par contre, ne venez pas me faire accroire que le fait que M. Cardy soit le député de la circonscription Fredericton West-Hanwell et, par surcroît, ministre de l’Éducation et Développement de la petite enfance, n’ait pas eu une influence sur la décision de faire passer ce projet devant des projets d’améliorations de deux écoles francophones de Dieppe.

On parle souvent du manque de transparence chez certains de nos élus et en voici un bel exemple.

M. Cardy a manqué une belle occasion de démontrer son intégrité aux gens du Nouveau-Brunswick en questionnant le choix de faire passer ce projet dans sa circonscription devant deux autres qui avaient pourtant été classés comme plus urgents.

Pourquoi est-ce que M. Cardy ou quelqu’un du parti n’a pas soulevé cette question?

N’allez pas penser que c’est mieux chez les libéraux. La vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Adair-Macpherson, précise que ceci s’est produit aussi alors que le Parti libéral était au pouvoir; l’achat d’un terrain pour une nouvelle école francophone à Moncton était passé devant d’autres projets jugés prioritaires.

Que ce soit les bleus ou les rouges que nous portons au pouvoir, c’est du pareil au même depuis des décennies.

Quand allons-nous cesser de toujours élire ces vieux partis qui ne font que faire avancer leur propre agenda et ceux de leurs amis au détriment de la collectivité?

Nous avons quatre ans pour réfléchir sur notre façon de voter et pour nous renseigner sur une alternative honnête, intègre et, pourquoi pas, verte!

Marie Larivière

St-Laurent Nord