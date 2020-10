Pour la dignité des personnes âgées

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) désire joindre sa voix à celles des citoyens et citoyennes qui réclament des fonds du gouvernement provincial pour aider les établissements de soins de longue durée à former uniformément les proches aidants aux protocoles de sécurité. Cette formation est nécessaire pour prévenir l’isolement social chez les résidents et résidentes de ces établissements et prévenir la propagation de la COVID-19.

Nous savons tous que la première vague de la COVID-19 a causé une grande détresse chez les personnes âgées en raison de leur isolement. Nous savons aussi que les familles et les proches des personnes âgées ont beaucoup souffert d’être incapables d’assister leurs proches dans les établissements de soins de longue durée. Nous ne voulons pas que cette situation se reproduise lors d’une deuxième vague.

Cette expérience éprouvante et traumatisante n’a pu être évitée lors de la première vague parce que les directions des établissements n’avaient pas les ressources nécessaires pour former les proches aidants aux mesures de sécurités. Suffisamment de temps s’est écoulé depuis mais il semble que le gouvernement ne soit pas intervenu pour prévenir cette terrible situation. Pourquoi cette inaction? Nous sommes surpris d’apprendre que les directions des foyers de soins n’ont pas encore reçu l’aide financière octroyée par le fédéral pour améliorer la situation dans les établissements de soins de longue durée. Pourquoi l’aide promise n’a-t-elle pas encore été accordée aux foyers de soins? Actuellement, à quoi servent les sommes d’argent octroyées par le gouvernement fédéral?

Le GDDPC se préoccupe du bien-être des gens de tous âges qui vivent dans les communautés desservies. Nous nous préoccupons particulièrement du bien-être des personnes âgées, qu’elles vivent à domicile ou dans les établissements de soins qui font partie intégrante de nos communautés. Nous voulons que les personnes âgées soient traitées avec respect et dignité quel que soit leur lieu de demeure. Nous vous prions d’accorder le plus tôt possible des fonds aux directions des établissements de soins de longue durée pour assurer la livraison de formations uniformes aux proches aidants.

Les sommes d’argent octroyées par le fédéral doivent être utilisées pour assurer le bien-être des personnes âgées qui vivent dans ces établissements.

Odette Landry

Co-présidente

Conseil d’administration Groupe de développement durable du Pays de Cocagne