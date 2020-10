Une œuvre d’une immense qualité

Le tout récent livre de Paul Delaney, La liste de Winslow expliquée, édité et traduit par Serge Patrice Thibodeau, un autre grand écrivain de l’Acadie, a considérablement augmenté mes connaissances sur la déportation du peuple acadien, et surtout celle survenue à Grand-Pré et à la Rivière-aux-Canards en 1755. Quiconque lira ce magnifique livre sera beaucoup renseigné, car M. Delaney s’est grandement inspiré du merveilleux Dictionnaire généalogique des familles acadiennes de Stephen White.

Cette grande œuvre de près de 500 pages a dû exiger de l’auteur plusieurs années de recherches intenses et minutieuses. Quant à M. Thibodeau, il a dû lui aussi mettre beaucoup de temps à la traduction et à l’édition.

Préparée avec soins méticuleux, cette déportation fut dirigée par le lieutenant-colonel John Winslow. Elle se poursuivra pendant quatre longs mois entre septembre et décembre 1755.

Plus de 2000 des nôtres furent chassés de leurs résidences et de leur territoire.

Dès la disponibilité d’un navire, on embarqua les familles acadiennes pour les diriger dans les colonies américaines comme le Maryland, la Virginie, la Pennsylvanie, le Connecticut et le Massachusetts. Par contre, la Virginie qui avait reçu 1000 Acadiens les envoya en Angleterre six mois après leur arrivée dans cette colonie.

En lisant ce livre, les lecteurs et les lectrices auront l’occasion d’apprendre les noms des membres des familles déportées, la date de leur déportation comme parfois les noms des bateaux qui les ont transportés, leurs mouvements entre 1755 et 1764 ainsi que leurs destinations finales.

Si un jour vous vous rendez dans l’État du Maine aux États-Unis, vous pourrez constater que la population honore toujours John Winslow, car une ville de 7000 habitants porte le nom de Winslow. Notre propre province n’en fit-elle pas autant avec le lieutenant-général Robert Monckton qui, comme John Winslow, a joué un rôle un peu semblable avec les nôtres.

En terminant cette courte lettre, permettez-moi de vous éclairer brièvement sur l’auteur qu’est Paul Delaney. C’est un homme d’une grande humilité et d’une énorme sagesse. Il est versé dans plusieurs domaines, comme la littérature anglaise et la généalogie. Il a été professeur à l’Université de Moncton et en Angleterre. Ajoutons qu’il a écrit et publié deux livres portant sur des biographies d’artistes anglais, mais c’est la première fois qu’il rédige un livre à propos des Acadiens bien qu’il n’ait jamais négligé de consacrer de nombreux articles au sujet des nôtres. Quiconque se lie d’amitié avec cet homme comprendra mieux le sens du mot fidélité.

Alcide F. LeBlanc

Moncton