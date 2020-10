Trump ne peut pas perdre cette élection

L’élection américaine de 2020 est presque là. Quels que soient les résultats du 3 novembre (ou plus tard dans la semaine), je prédis que Donald Trump se déclarera vainqueur de ce long concours politique.

Si les résultats favorisent largement Joe Biden et les démocrates, il affirmera que cette élection a été truquée et qu’il a été trompé par ses adversaires, comme il l’a prédit pendant la campagne.

On peut donc prévoir des procédures judiciaires longues et ardues au niveau de la Cour suprême des États-Unis, là où les résultats seront décidés et déterminés. Le gagnant? Donald Trump!

Maintenant, je comprends la raison principale pour laquelle il y avait tant d’urgence pour combler la récente vacance de la Cour suprême américaine.

On se souvient encore de ce qui s’est passé en 2016. Huit ou neuf mois avant la fin de la présidence Obama, il y avait une vacance similaire, mais les républicains étaient alors complètement opposés à l’idée de nommer un juge. Ils voulaient attendre les élections et ils ont gagné. Cette année, ils ont changé la règle et ont gagné à nouveau.

Toute cette affaire tragique me donne de plus en plus la conviction que la Cour suprême des États-Unis est ni plus ni moins qu’un simple bras du parti politique au pouvoir.

J’espère sincèrement que nous aurons toujours au Canada une branche judiciaire indépendante du gouvernement au pouvoir, car la fonction ultime de la Cour suprême est de protéger ses citoyens contre les abus potentiels d’un gouvernement autoritaire. Sans quoi, la démocratie est en péril.

Alcide F. LeBlanc

Moncton