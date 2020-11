Manque de respect et d’équité

C’est pour quand la reprise du projet de modernisation de notre école secondaire Louis-J.-Robichaud pour la communauté scolaire de Shediac?

Quand les parents et les étudiants de notre région vont-ils obtenir le même respect que ceux des autres régions de notre province?

Quand nos étudiants du secondaire vont-ils pouvoir jouir d’un milieu propice à l’apprentissage, un milieu sanitaire et sécuritaire?

Quand nos élus provinciaux vont-ils en finir avec la partisanerie politique sur un projet de rénovation d’une école construite en 1969, et qui est en grand besoin d’une cure de rajeunissement afin d’assurer qu’elle peut continuer d’accommoder les élèves de Grande-Digue, Shediac, Beaubassin-est et Cap-Pelé? Une population étudiante qui représente presque tous les 2000 étudiants ayant droit francophones de la région; le tiers, ou presque, étant de niveau secondaire.

Avec le travail ardu de notre ancien député provincial, nous avons été capables de convaincre le gouvernement, en 2017, de la nécessité du projet de modernisation mi-vie de l’école LJR. Plus tard la même année, Fredericton a lancé le début des travaux de rénovation avec un budget qui s’élevait à 13 millions $ et qui devaient se terminer en décembre 2020. Mais, hélas, avec le changement de gouvernement à l’automne 2018 et les mesures d’austérité, ce projet important pour notre région a été annulé avec moins du tiers des travaux complétés, et avec aucune explication raisonnable pour l’arrêt des travaux. Est-ce que la partisanerie politique a influencé cette décision?

Ce projet figure parmi les priorités du Conseil d’éducation du District scolaire Francophone-Sud. Cependant, encore cette année, notre projet se retrouve en 15e position sur la liste des priorités des infrastructures du ministère de l’Éducation.

Les parents et les étudiants ayant droit francophones de notre région méritent d’être respectés et d’être traités équitablement comme le stipule la Charte canadienne des droits et libertés. Alors, il est temps que la population se mobilise afin de sécuriser cette école pour le bien des futures générations de jeunes leaders.

Gilles Cormier

Saint-André-LeBlanc