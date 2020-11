L’élection du siècle, une vague bleue?

Si on en croit les sondages, une vague bleue déferlera sur les États-Unis mardi et Joe Biden, du Parti démocrate, remportera la présidence avec sa colistière, Kamala Harris.

On prédit que les démocrates augmenteront leur majorité à la Chambre des représentants et pourraient même faire des gains au Sénat.

Dans un climat de déni de la COVID-19, d’intimidation pour empêcher les gens de voter et d’encouragement à la violence, à peine voilé, du chef de la Maison-Blanche, appuyé par sa base qui le suit tel des adeptes d’un culte. Les Américains se sont rués vers les pôles, les boîtes de dépôt de vote où ils ont posté leurs bulletins de vote.

93,527,353 électeurs, soit 68% de l’ensemble des votes des élections de 2016 avaient déjà été enregistrés, ce dernier dimanche.

Cependant, rien n’est sûr. En 2016, les sondages donnaient la présidence à Hillary Clinton. On connaît la suite. Tout de même, Biden a beaucoup plus d’avance dans plusieurs États qu’elle en avait et les conditions de 2020 sont bien différentes. On peut s’attendre à ce que le candidat démocrate à la présidence gagne plusieurs des États pivots que Donald Trump avait remportés en 2016, tel le Michigan. On sait que ce dernier a constamment attaqué sa gouverneure démocrate, Gretchen Whitmer. Cela a probablement encouragé un groupe de terroriste intérieur à comploter pour l’enlever. Il a été heureusement arrêté à la onzième heure.

Les chiffres nous disent que si l’équipe Biden-Harris, appuyée à 100% par le président Barack Obama, retient les 20 États américains démocrates assurés, regagnent la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, elle arrivera à 278 grands électeurs, ce qui dépassera le chiffre magique de 270 pour remporter la présidence. Cela même si elle ne gagne aucun état de la ceinture dorée, telle la Floride.

C’est le chemin le plus court pour remporter la victoire, mardi soir. Sinon, il y a plusieurs autres combinaisons possibles.

De plus, Biden est légèrement en avance ou nez à nez avec les républicains dans plusieurs États qu’ils ont remportés en 2016, dont la Floride et la Caroline du Nord. Certains ont les yeux sur la Géorgie, un État rouge, qui a accueilli le plus grand nombre d’immigrants aux États-Unis sous le président Trump. Cet état pourrait virer au bleu à la suite de propos racistes, des politiques anti-immigrants et de la séparation des enfants de leurs parents.

Le président actuel tente par tous les moyens de réduire le droit de vote ou d’annuler des bulletins de vote dans un effort pour retenir le pouvoir. Une de ses stratégies est d’utiliser les tribunaux pour limiter ou même empêcher les Américains de voter. Lui-même et son épouse ont voté sur un bulletin de vote par anticipation, reçu par courrier et qu’un aide a déposé pour eux dans une boite de dépôt de vote, mais il refuse d’accepter que ses concitoyens fassent de même. Là, on perçoit toute l’hypocrisie de ce chef d’État qui dit n’importe quoi et son contraire pour gagner. Il veut se placer, ainsi que sa famille, au-dessus des lois, des droits des citoyens de voter, insultant tout le monde qui ne dit pas comme lui. Cela est illustré par les commentaires qu’il a émis à l’endroit du Dr Fauci, une sommité internationale sur les coronavirus. Sa stratégie a été d’attaquer son adversaire et de nier la pandémie qui explose aux États-Unis, avec un demi-million de nouveaux cas de personnes infectées, la semaine dernière. Un record depuis le début de la COVID-19 en mars, avec une courbe qui monte en flèche dans la majorité des États.

Trump a une habileté naturelle pour semer le mensonge, la division, la peur et la violence. C’est pourquoi beaucoup de centres-ville ont placardé leurs vitrines et que les forces de l’ordre se préparent pour le pire. Son parti fait appel à la Cour suprême pour essayer de faire rejeter 127 000 bulletins de vote à Houston parce qu’ils ont été effectués en voiture même si cela avait été fait dans les règles approuvées par l’État et appuyées, à deux reprises, par la Cour suprême de cet État. Aux États-Unis, chaque État a la juridiction d’établir ses règles sur le droit et les processus de vote varient donc d’un État à l’autre.

Il est fort probable que nous ne connaîtrons pas le résultat des élections le 3 ou le 4 novembre, ce qui n’est pas inhabituel pour des élections américaines. Plusieurs jours et même quelques semaines pourraient être nécessaires pour compter tous les votes, particulièrement ceux expédiés par la poste ou, comme Trump l’a déjà évoqué, s’il refuse le résultat des élections et les contestent devant les tribunaux. Quelques États, comme la Floride, la Géorgie et la Caroline du Nord, sont reconnus pour compiler rapidement leur résultat la soirée même, ce qui pourrait donner une indication claire de qui sera le futur président.

La démocratie est le véritable enjeu de cette élection. Nous verrons si les États-Unis d’Amérique vont répondre oui au maintien de leur état de droit et à l’appel d’une société plus inclusive, plus verte, plus juste et plus progressive. Choisiront-ils plutôt le racisme, l’isolationnisme, la désinformation, la peur, l’exclusion et le rejet des droits humains promus par ce président? Lui-même de plus en plus enfermé dans la bulle de réalité alternative qu’il s’est construite au détriment de 250 000 de ses citoyens, morts sous sa responsabilité.

Notre pays et le Monde ne sont pas immunisés des effets de cette élection historique.

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet