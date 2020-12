De la création et du rayonnement d’une faculté

Une autre institution acadienne, soit la Faculté des sciences de l’éducation, peut se vanter d’être entrée dans la mémoire collective grâce à un travail d’envergure fort intéressant intitulé Histoire de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Moncton, sous la direction de Yolande Castonguay-LeBlanc et de Réal Allard.

Ce travail de recherche historique est l’aboutissement d’un rêve qui a occupé l’esprit de madame Castonguay-LeBlanc depuis l’an 2000, soit l’importance de rassembler les faits et de rappeler le passé d’une institution qui a assuré la formation des aspirants à la profession enseignante et son évolution au cours de quatre décennies pour occuper sa juste place parmi les facultés de l’université.

Dans une province où l’objectif sous-jacent était l’anglicisation de la minorité, «la formation des maîtres» devait se faire en une seule et même institution à Fredericton, là où la langue et la culture françaises n’auraient aucune ou si peu de place.

Il est dit dans un premier chapitre qu’un certain W. S. Carter, un surintendant d’école, aurait autorisé qu’on y enseigne du français pourvu que ce soit en anglais. Conscient de l’absurdité de la chose, un principal de l’époque, un certain monsieur Bridges, aurait suggéré, «en secret», qu’on enseigne la pédagogie dans la langue maternelle.

Voilà le climat qui régnait à la Normal School. Il y a eu par après la présence de quelques professeurs acadiens tels les Valentin Landry, les Alphée Belliveau, les Théodule Lejeune, les Edgar Poirier, les Marguerite Michaud, les sœurs Comeau, les Henri Léger, les Gérard DeGrâce et les Roméo LeBlanc entre autres.

Cela changeait si peu de choses à une atmosphère qui se voulait autre.

Les nombreuses revendications acadiennes, depuis toujours, pour une école normale de langue française ont vu leur aboutissement en 1968 alors qu’une école de formation à la profession enseignante ouvrait ses portes au campus de l’Université à Moncton. On dit que ce fut un coup de tête du premier ministre Louis Robichaud qui en aurait surpris plusieurs.

Cinq ans plus tard, en 1973, la province remettait aux universités la responsabilité de la formation pleine et entière des étudiantes et des étudiants en éducation. Delà la création de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université avec sa mission propre, son personnel qualifié, son centre de recherche.

Cette école allait lancer dans la profession des milliers de jeunes enseignants compétents qui allaient offrir leurs services dans un système scolaire qui avait lui aussi évolué et qui les attendait.

La formation qui avait été jadis de quelques mois à une ou deux années allait passer à une durée de quatre ans, menant à un baccalauréat avec des mentions variées telles l’enseignement élémentaire, l’enseignement secondaire, le commerce, les arts industriels, l’éducation physique, entre autres. Et celles et ceux qui désiraient pousser plus avant une spécialité pouvaient entreprendre des études de maîtrise en administration scolaire, en enseignement, en psychologie éducationnelle et en orientation.

Dans l’espace de dix années (1973-2013), l’Université a décerné pas moins de 1548 diplômes à des étudiantes et à des étudiants du 2e cycle. Et ce fut l’établissement du doctorat.

À ce rythme, il est facile de conclure que la province a eu raison de remettre la formation à l’enseignement aux institutions de haut-savoir. L’Université de Moncton s’est montrée à la hauteur. Son rayonnement s’est fait sentir dans les régions francophones de la province par l’entremise de ses campus.

Le rayonnement d’une telle faculté eut un effet multiplicateur. C’est l’Acadie entière qui en a bénéficié dont les jeunes qui, bien préparés dans des domaines divers, ont pu occuper leur juste place dans la société.

Cet ouvrage, un collectif de 508 pages auquel ont participé, outre les codirecteurs, Marianne Cormier, Catalina Ferrer, Rodrigue Landry, Jean-Guy Ouellette, Simonne LeBlanc-Rainville et Aldéo Renaud et un nombre d’autres collaborateurs, se doit d’être entre les mains de celles et de ceux que l’histoire de l’éducation en Acadie intéresse, y compris celles et ceux qui ont eu leur formation à la Normal School de Fredericton autant que celles et ceux qu’on peut compter dans les rangs des diplômés de la faculté.

Les artisans de ce travail méritent nos éloges. Bien fait, bien documenté et très recherché avec des photos appropriées, le livre étale une belle page d’histoire, celle de la formation des enseignantes et des enseignants au Nouveau-Brunswick et le rayonnement qu’une faculté telle a exercé dans le milieu.

Hector J. Cormier

Moncton