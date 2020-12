Le jour du Souvenir acadien

Le 13 décembre commémore les naufrages de trois navires transportant plus de 850 enfants et adultes vers la déportation en Angleterre. Les tempêtes d’automne dans l’Atlantique Nord ont eu raison des navires Duke Villiam, Violet et Ruby et de leurs passagers venant majoritairement de l’Île Saint-Jean (Î.-P.-É.).

Plusieurs noms de famille ont disparu. Ce fut une des plus grandes tragédies humaines de l’histoire du Grand Dérangement.

Chaque année, la Fédération des Associations de familles acadiennes (FAFA) organise une cérémonie de commémoration, mais cette année de pandémie impose une différente manifestation de mémoire.

Le dimanche 13 décembre, entre midi et 12h30, les familles acadiennes sont invitées à venir déposer une fleur au pied du monument de l’Odyssée acadienne de leur région: à Dieppe (près du A&W , rue Champlain), à Campbellton (boulevard du Saumon), à Saint-Basile (près de l’aréna), à Miramichi (près de The Enclosure), à Caraquet (Sainte-Anne-du-Bocage).

La fleur pourra être artificielle à cause de l’hiver.

Il n’y aura pas de rassemblement et tous doivent porter le masque et garder la distanciation de rigueur en tous lieux.

La FAFA invite toutes les familles acadiennes à venir faire ce geste de respect en l’honneur et à la mémoire de leurs ancêtres.

Jean J. Gaudet

Président

Fédération des Associations de Familles Acadiennes