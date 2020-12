Sommes-nous devenus une société de chacun pour soi?

Il y a la génération silencieuse et des bâtisseurs, 74 ans et plus;

Ensuite les baby-boomers, 56 à 74 ans;

Ensuite la génération X, 40 à 55 ans;

Ensuite la génération Y, les milléniaux, 20 à 39 ans;

Ensuite la génération Z, les Zoomers, 10 à 19 ans;

Enfin la génération alpha, ceux qui naissent depuis 2010.

Cela fait beaucoup de divisions dans une société, beaucoup de gens à catégoriser, à étiqueter, à classer, à mettre en relation ou en opposition.

Ensuite, il y a les causes toutes aussi valables les unes que les autres:

Les droits des personnes âgées;

Les droits des femmes;

Les droits des enfants;

Les droits des jeunes;

Les droits démocratiques (droit de parole, d’association, de manifester, à l’éducation, à la justice, droit de vote, etc.);

Les droits de la personne;

Les droits des communautés de langues officielles;

Les droits des travailleurs;

Les droits de la communauté LGBTQ+…

Je ne sais pas si les pauvres ont des droits, mais on s’en occupe de moins en moins.

On a divisé le monde comme un système de classeur! Dans des silos parfois tellement hermétiques que l’on ne se voit plus, on ne se parle plus. On s’écoute encore moins, centrés sur nous-mêmes, notre image, nos écrans avec des œillères sur les yeux. On parle souvent d’enfant-roi.

Je me demande si nous ne sommes pas devenus des citoyens-rois.

Cela suscite beaucoup de divisions. Tout le monde revendique ses droits, mais rarement entendons-nous parler de responsabilités. Les droits n’existent pas dans l’air du temps. Ils existent grâce à ceux et celles qui ont assumé des responsabilités collectives avec beaucoup d’efforts, de lutte et de sacrifices.

Il me semble que nous avons de plus en plus besoin de passerelles pour nous parler, mais surtout pour s’écouter et accepter de prendre nos responsabilités. Pour construire ensemble un monde meilleur. Le contraire n’est pas une option puisque cela nous mène vers une société du plus fort, où l’on impose ses points de vue sur les autres comme une dictature.

Nous sommes avant tout des humains qui ont les mêmes besoins de base, des besoins émotionnels; des besoins d’appartenance; des besoins d’accomplissements et de dépassement. Nous ne pouvons pas satisfaire tous ces besoins seul, centré sur notre nombril. Nous sommes un amas complexe de contradictions. Nous n’avons jamais été aussi interdépendants, mais jamais aussi connectés électroniquement; tout en étant déconnecté les uns des autres et de la nature, notre mère nourricière.

Tout ce que nous avons aujourd’hui est le résultat d’un énorme travail, d’efforts et de luttes menées par ceux et celles qui nous ont précédés ou qui continuent de militer.

Aujourd’hui, dans ces temps incertains et instables, il faut miser sur ce qui nous unit, ce qui nous rassemble. Ce qui nous distingue de l’animal, c’est notre humanité. Notre capacité de rire et de pleurer, d’imaginer et de créer des merveilles.

Nous avons besoin plus que jamais de toutes nos lumières pour continuer à vivre en paix et en santé sur cette planète. Mais il faut d’abord commencer par notre personne, par notre famille, par notre cercle d’amis, par notre communauté, par notre Acadie. Il me semble que les inégalités sociales sont le fondement de bien des injustices, mais aborde-t-on ce problème réellement?

Dans le passé, on parlait de devoir, mais il semble qu’on a rejeté ce mot comme on a jeté malheureusement trop souvent le bébé avec l’eau du bain.

N’est-ce pas le but de l’existence humaine que de cultiver la luminosité en nous afin d’irradier la société dans laquelle on vit? De rechercher ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise? Il faut à tout prix bâtir des ponts! Autrement, devant nous, le déluge?

Lucie LeBouthillier

Bas-Caraquet