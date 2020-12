Une approche confrontationnelle et négative qui ne règle rien

À la suite des entrevues accordées par la nouvelle PDG de Vitalité, Dre France Desrosiers, et aux différentes réactions à sa nomination, je tiens à lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions et à remercier Gilles Lanteigne pour ses services, sa disponibilité et sa franchise lors des entrevues.

Au lieu de remettre en question l’utilisation du mot «mérite» au lieu de «droit» par Dre Desrosiers, je pense que nous devrions appuyer ses efforts et ceux du système de santé pour assurer les meilleurs soins possible.

En ce qui me concerne, même si un tribunal a statué que ces gens (NDRL: Égalité santé en français) peuvent «nous» représenter dans leurs revendications, ce n’est pas le genre de représentation que je privilégie comme acadien ou francophone néo-brunswickois.

Ce genre d’approche confrontationnelle et négative ne nous aide pas à faire progresser nos dossiers en santé ou au niveau de la francophonie.

Édouard Allain

Hanwell