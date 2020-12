François Robert

En hommage aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel des Aigles Bleus qui ont marqué les années 1981 et 1982. En hommage aussi à tous nos partisans qui nous ont appuyés à guichets fermés.

M. Robert Lagacé, journaliste sportif, c’est avec beaucoup d’intérêt et de ravissement que nous avons lu votre chronique sur les conquêtes des Aigles Bleus dans l’Acadie Nouvelle. À la veille du quarantième anniversaire de cet extraordinaire championnat du hockey interuniversitaire canadien de 1981, nous sommes nombreux à ressasser ces merveilleux souvenirs.

Et si un premier championnat n’était pas assez, que dire d’en ajouter un autre, la saison suivante. D’atteindre le sommet est une chose, d’y rester est encore plus difficile. En 1982, l’exploit a été réalisé devant des partisans survoltés à Moncton.

Nous avons été des acteurs privilégiés d’une période faste en succès et en émotions. Pas seulement comme hockeyeurs, mais aussi comme étudiants d’une université qui nous a fait grandir dans la fierté.

L’Université de Moncton nous a donné les ailes de la victoire et les préceptes d’un humanisme qui rejaillit encore sur nous tous, sur l’Acadie et sur la francophonie.

Votre texte nous rappelle la pérennité de la fierté acadienne. Plusieurs d’entre nous avons été accueillis par cette incomparable Acadie. Plusieurs se souviennent de ce berceau d’amitié. Plusieurs ne l’oublieront jamais.

Le chemin de la victoire a été pavé par l’acharnement et l’opiniâtreté des bâtisseurs de l’U de M, mais aussi par leur désir de sublimer le hockey et le sport en général.

Qu’on se souvienne de ces exploits des Aigles Bleus dans la mémoire populaire est la preuve que tous ces efforts n’ont pas été vains.

Du soigneur de l’équipe jusqu’au recteur de l’université, en passant par la population estudiantine, leur soutien aura été le levain de nos apothéoses.

Si nous avons un Aigle Bleu tatoué sur le cœur, c’est parce que nous avons vécu des moments historiques.

Les championnats, la foule en liesse, l’accueil triomphal, les défilés de la victoire, les réceptions d’honneur et l’enthousiasme général ont transcendé notre vie d’étudiant sur patins.

Et le plaisir de savoir que le passé n’a pas été oublié rend le présent chaleureux et le futur plus radieux.

Animés par le souhait de chérir ces souvenirs, nous ne pouvons que laisser un héritage de fierté à tous ceux qui s’en souviennent.

Les paroles s’envolent, mais les écrits restent. Merci, M. Lagacé pour ce retour dans le temps.

Au plaisir de se revoir et au plaisir de revoir l’Acadie.