Insécurité du logement: Moncton fait sa part

L’insécurité du logement est une difficulté d’envergure nationale, exacerbée par le fardeau supplémentaire imposé aux collectivités canadiennes par la COVID-19. Moncton n’est pas à l’abri de cette difficulté, et nous avons constaté les problèmes sans cesse croissants sur le territoire de la Ville, ce qui a d’énormes répercussions sur nos citoyens, sur nos entreprises et sur l’ensemble de la sécurité et de la viabilité de notre collectivité.

Chaque jour, le Conseil entend les citoyens et les propriétaires d’entreprise préoccupés réclamer son intervention. Certains s’inquiètent des mendiants, d’autres de la sécurité, d’autres encore de l’hiver qui s’en vient et qui pourrait accentuer le problème et exposer les gens à des risques.

Ces préoccupations sont fondées et bien réelles. L’envers de la médaille est lui aussi bien réel. Quand on n’a pas de lieu sûr où habiter – pour prendre une douche, se servir d’une toilette, cuisiner un repas ou ranger ses articles personnels -, la vie est difficile. C’est sans compter les énormes difficultés de santé mentale et de toxicomanie, ce qui explique la multitude de problèmes qui ne trouvent pas facilement de solutions.

Personne ne croit que la criminalisation de l’itinérance est la solution; or, nous devons tous respecter un contrat social dans la société civile, et nous devons tous avoir le sentiment d’être en sécurité dans notre collectivité.

Il serait facile pour la Ville de Moncton d’affirmer que le logement est la responsabilité du gouvernement provincial, comme le sont la santé mentale et les services de lutte contre les toxicomanies. Depuis la réforme municipale des années 1960, les «services aux citoyens» comme l’aide sociale, l’éducation, la santé et la justice sont en effet du ressort exclusif du gouvernement provincial, ce qui permet d’assurer l’uniformité et la cohésion dans l’ensemble de la province pour ce qui est des normes et des conditions d’accès. Les municipalités doivent offrir aux résidants les services à caractère plus local comme la protection contre les incendies, la surveillance policière, l’entretien des routes locales, la collecte des déchets, les réseaux d’aqueduc et d’égout et les loisirs. La répartition de l’argent des contribuables tient compte de ce modèle. Pour chaque dollar versé par les contribuables canadiens, la somme de 90 cents est répartie en parts égales entre le gouvernement fédéral et les provinces, et il ne reste donc que 10 cents pour les municipalités.

Toutefois, en tant que Ville, nous savons aussi que sans égard à la responsabilité, les Monctoniens et les Monctoniennes ressentent les répercussions de cet enjeu et qu’il est essentiel que chaque palier de gouvernement fasse tout ce qu’il peut pour minorer le problème. La Ville de Moncton, qui assure, à raison de 24 heures sur 24 et de 7 jours sur 7, la sécurité de notre centre-ville, a consacré un supplément de 200 000$ à la sécurité et à la sûreté pour chacune des trois prochaines années, a fait appel à un agent de l’inclusion sociale à temps plein (une première dans cette province), a mis au point un plan d’inclusion sociale de concert avec l’étude de l’évaluation des besoins en logements et un plan de mise en œuvre pour le logement abordable, a augmenté l’investissement consacré aux organismes locaux à but non lucratif qui viennent en aide aux plus marginalisés dans notre collectivité (ce qui représente une hausse de 60% dans les cinq dernières années, soit plus de 1,387 million $ par an), continue d’appuyer l’initiative du projet Tandem réunissant la GRC et le Service d’exécution des arrêtés, a approuvé l’embauche de 13 nouveaux membres de la GRC en 2021, a adopté de nouvelles politiques pour promouvoir le logement abordable et mène actuellement une vérification des répercussions sociales (dont les résultats seront publiés au premier trimestre de 2021), ce qui, nous l’espérons, permettra aux gouvernements de rediriger une partie de leurs investissements dans le logement abordable et dans les services de soutien.

En plus de toutes ces mesures, le Conseil municipal de Moncton a approuvé un investissement de 6 millions $ sur les trois prochaines années dans les 125 logements abordables projetés, en plus de prévoir les services d’accompagnement voulus en attendant que le gouvernement provincial apporte un concours complémentaire. Pour être claire, les contribuables de Moncton investiront des fonds supplémentaires avec, souhaitons-le, le gouvernement provincial (et de l’État fédéral), parce qu’il s’agit d’un problème qui nous concerne tous. (La Marée Montante inc. déposera aussi, auprès du gouvernement fédéral, une demande de financement pour une part de l’initiative de 500 millions $ dans la création rapide de logements).

Je suis fière du leadership exercé par le Conseil municipal de Moncton. Or, ce n’est qu’un exemple des moyens que nous prenons tous pour jouer un rôle afin de résoudre ce problème croissant. Notre collectivité comprend de nombreux organismes qui offrent gîte, couvert et aide et qui ont la volonté de continuer de le faire. Ce problème ne se réglera pas du jour au lendemain. Tous les paliers de gouvernement et toute la collectivité devront, de concert, se pencher sur ces questions et y apporter des solutions durables et réelles. Ce ne sera pas facile, mais nous devons tous apporter notre pierre à l’édifice.

Dans cette période de festivités et de générosité, je vous invite, tous et toutes, à réfléchir à nos organismes communautaires et à leur prêter main-forte pour faire œuvre utile. Nous veillerons ainsi à rehausser la sécurité de la collectivité en travaillant à l’unisson pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin.

Dawn Arnold

Mairesse de Moncton