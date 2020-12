La section locale 2745 du SCFP, le personnel de soutien en éducation, aimerait faire une déclaration afin de préciser les commentaires formulés dans les récents communiqués de presse et l’annonce faite par la greffière du Conseil exécutif et chef de la fonction publique, Cheryl Hansen, et le premier ministre Higgs.

Nous sommes reconnaissants d’avoir réussi à maintenir nos postes et à maintenir nos salaires pendant la pandémie, mais les deux ont été négociés au moyen d’un accord de mobilité.

Tout d’abord, certains membres du personnel de soutien en éducation ont été considérés comme des travailleurs et travailleuses essentiels désignés et ont continué d’aller dans leur lieu de travail, tandis que d’autres ont continué à travailler de la maison pendant 2,5 mois, puis sont retournés au travail à temps plein pour le reste de l’année scolaire au début de juin.

À l’heure actuelle, nous travaillons tous à temps plein dans nos lieux de travail, mais de nombreux autres employés GNB continuent de travailler à partir de la maison.

Avant la pandémie, nous étions en négociations et nous sommes impatients de retourner à la table de négociation avec l’état d’esprit d’une négociation de bonne foi des deux parties.

Theresa McAllister

Présidente provinciale

Christianne Robichaud

Vice-présidente provinciale