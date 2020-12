La langue maternelle du patient n’est pas importante, elle est vitale

Depuis son élection en tant que premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs ne se gêne pas pour laisser entendre que notre province se prive de spécialistes en raison de la Loi sur les Langues officielles selon lui trop contraignante.

Pour avoir œuvré pendant près de 30 ans dans la fonction publique du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas ce qu’il insinue.

À maintes reprises, j’ai été témoin de l’affichage de postes désignés bilingues comblés par des personnes unilingues anglophones sous le prétexte qu’elles apprendraient le français dans un temps record. Cependant, après avoir suivi des cours de français à répétition, aux frais du gouvernement, ces mêmes fonctionnaires ne parlaient toujours pas la langue de Molière. Ces personnes ont-elles perdu leur poste? Non, pas du tout.

Si M. Higgs fait référence au système de santé du Nouveau-Brunswick, je comprends encore moins son argumentation.

Quoique l’Hôpital régional de Campbellton fasse partie du Réseau de santé Vitalité, un réseau soi-disant francophone, j’ai dû me résigner à recevoir des services de santé en anglais à plus d’une reprise, faute de personnel qui pouvait communiquer dans ma langue.

Il y a environ trois ans, alors que j’étais hospitalisé aux soins intensifs, les infirmières de services pendant toute une nuitée ne parlaient pas français. Est-ce que ce manque de compétence linguistique les empêche de travailler dans un secteur aussi délicat? Non, pas du tout.

Que dire des nombreux spécialistes dans le domaine de la santé au Nouveau-Brunswick qui ne parlent pas le français et qui pourtant sont appelés à desservir la communauté francophone un peu partout dans la province?

Ma mère est décédée à la suite d’une opération à cœur ouvert à l’Hôpital de St-John sans avoir compris un seul mot de ce que lui a expliqué le spécialiste qui l’a conduite à la salle d’opération d’où elle est sortie inanimée.

Ma belle-mère a été hospitalisée en réadaptation à l’Hôpital régional de Campbellton pendant plusieurs mois après avoir été opérée pour une fracture de la hanche. Encore une fois, les services en français laissaient à désirer.

Un jour que je passais la voir, deux préposés aux soins tentaient de la réveiller depuis un bon bout de temps, mais sans succès. J’ai demandé qu’on l’interpelle en français, impossible les deux préposés ne parlaient pas français. Je me suis approché et je lui ai parlé en français et elle s’est aussitôt réveillée.

M. Higgs, la langue maternelle du patient n’est pas importante, elle est vitale.

Alors, M. Higgs, à défaut de nous fournir la preuve que la province rejette des candidatures de spécialistes en raison de leur unilinguisme, n’utilisez pas cet argument, forgé de toutes pièces, pour affaiblir la Loi sur les Langues officielles.

Je pense honnêtement que vous auriez intérêt à dépenser votre énergie à sensibiliser vos concitoyens et concitoyennes anglophones à l’apport inestimable de la communauté francophone dans toutes les sphères du Nouveau-Brunswick.

Yves Chouinard

Campbellton