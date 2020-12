Des excuses pour ceux qui en ont besoin

Ce n’est pas toujours facile de s’excuser. Certaines personnes ne le font jamais! Elles ont peur de passer pour des faibles, je n’ai pas cette crainte. S’excuser est aussi un geste de bonne volonté et d’humanité.

Pour ma part, c’est faire preuve de maturité.

Des excuses de Rémi Hébert vous en voulez? En voici, pour tous ceux qui éprouvent le besoin d’être excusés par le conseiller municipal qui reçoit souvent le plus fort mandat pour représenter la population de Shippagan par l’un des plus grands nombres de votes.

Que le chef des pompiers reçoive mes sincères excuses pour lui et les hommes de sa brigade que j’aime tant au point d’avoir régulièrement appuyé leur cause (collectes de fonds) et où je gagnais fréquemment le gros lot, plus de trois fois dans les dernières années.

À madame la maire, qui éprouve aussi le besoin de recevoir des excuses, j’en profite pour lui en remettre à son niveau de maire et même de citoyenne. Tout comme à tous mes collègues qui soudainement éprouvaient un urgent besoin d’avoir aussi des excuses, en ce moment… peut être un effet sournois de la pandémie? Qu’ils se considèrent chacun, individuellement, excusés puisqu’ils ont le même mandat que moi, servir la population.

Vous pouvez aussi me dire merci pour les fois que je vous ai mis sur la bonne piste avant que vous vous engagiez dans un cul-de-sac.

Aux citoyens, en particulier, j’offre toutes les excuses dont ils peuvent avoir besoin. Je suis à votre service depuis plusieurs années et vous savez que c’est plus fort que moi, je suis là pour vous servir.

Aux institutions, aux entreprises de Shippagan, de même, j’offre toutes les excuses dont vous avez besoin en ce moment.

Finalement, je m’excuse pour avoir dit la vérité. Car ces mises au point sont de mon rôle comme conseiller, selon l’Article 48(6) de la Loi sur la gouvernance locale, soit de tenir compte du bien-être et des intérêts de la population.

Je ressentais le besoin de me dissocier de la décision de l’administration puisque ce sujet n’a jamais été débattu de façon formelle au sein du conseil de ville.

D’ailleurs, aucun compte rendu ne fut écrit et encore moins une mention attestant de l’absence des pompiers au souper. Car en n’interdisant pas le souper de façon formelle, le conseil entérinait alors la décision de l’administration, et ce, alors que la Dre Jennifer Russell recommandait de ne pas se regrouper.

En terminant, je vous souhaite de belles fêtes, en santé, en paix et en famille comme j’en aurai moi-même après vous avoir offert sincèrement toutes les excuses que vous souhaitez recevoir. Et comme dans la même logique de madame la maire: «Restez chez vous»!

Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne nouvelle année.

Mission accomplie pour 2020!

Rémi Hébert

Conseiller municipal depuis 2004

Shippagan