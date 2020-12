Marie Cadieux

Louise Imbeault

Bouton d’or Acadie

Nous avons appris avec grande tristesse dans l’Acadie Nouvelle du 15 décembre le décès de Sylvie Nadeau. Elle a été directrice générale du réseau des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick jusqu’en décembre 2019. Québécoise d’origine, Mme Nadeau a adopté le Nouveau-Brunswick dans toute sa diversité et a contribué à son développement de multiples façons.

Elle s’est faite la championne de l’accès aux livres pour tous et toutes, quel que soit le statut social ou le degré d’instruction. Les bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick sont un trésor collectif, pas toujours assez connues et ni assez utilisées, mais disponibles partout et essentielles.

Non seulement Sylvie Nadeau a consacré une grande partie de sa vie à s’assurer que nos bibliothèques soient bien garnies, ouvertes et accessibles à tous, mais elle a remué ciel et terre pour qu’elles soient dotées des fonds nécessaires pour acheter tous les livres que les citoyens et citoyennes désirent et devraient lire.

Fonctionnaire discrète, mais engagée et dynamique, Mme Nadeau, une fois retraitée n’a pas hésité à remettre en question, publiquement, le choix d’un successeur qui n’avait ni les compétences ni l’expérience pour poursuivre la mission des bibliothèques publiques. Pour sa bravoure et son engagement inébranlable, nous désirons lui rendre hommage au nom de tous ceux et celles qui, comme nous, sont convaincus que l’accès à la lecture est un service communautaire essentiel et un gage de développement.

En sa mémoire, Bouton d’or Acadie et Mouton noir Acadie feront un don à la Fondation des bibliothèques publiques du Nouveau- Brunswick.

Merci Sylvie Nadeau et repose en paix.