Comment gérez-vous une maladie mentale lorsque vous vivez dans la rue? Comment apporter des changements positifs dans votre vie lorsque vous vous réfugiez tous les soirs dans un stationnement couvert ou à la porte d’une entreprise?

Malheureusement, vous ne le pouvez pas.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les gens se retrouvent sans abri. Les problèmes sont complexes, mais les experts conviennent que l’accès à un logement abordable avec les soutiens appropriés est essentiel pour commencer le chemin vers une vie meilleure, ainsi que les autres ressources nécessaires provenant de la communauté.

Les renseignements les plus récents que j’ai lus sur l’itinérance provenant du comité directeur des sans-abri du Grand Moncton démontrent qu’environ 160 personnes sont sans abri à Moncton (un refuge ne constitue pas un foyer). Ce sont des personnes de tous âges – de moins de 24 ans à plus de 65 ans.

Je ne suis pas une spécialiste du logement – il y en a d’autres dans la ville qui le sont – mais en tant que partenaire d’At Home / Chez Soi, un projet de démonstration de recherche sur le logement d’abord en place depuis cinq ans, j’ai vu à quel point il y avait un besoin de logements supervisés plus nombreux que ceux fournis dans le cadre de ce programme.

Notre Centraide local s’est associé à la clinique Salvus, qui offre le soutien à la gestion de cas, pour établir le programme de Logement soutenu par les pairs aux personnes ayant des besoins complexes et qui ont eu de la difficulté à maintenir un logement traditionnel.

La Société John Howard et le YWCA offrent tous deux des logements avec services de soutien et des logements dispersés, tout comme la clinique Salvus, le programme Reconnect du YMCA, Carrefour pour femmes et Harvest House.

Notre programme a débuté avec un immeuble en novembre 2011 et compte maintenant quatre immeubles, dont trois appartiennent à Centraide.

Parmi les avantages de ce mode de logement, il y a les économies de coûts pour nos systèmes de justice et de soins de santé, qui ont été étudiées et prouvées à maintes reprises.

La mairesse et le conseil de la ville de Moncton ont clairement montré qu’ils comprennent le besoin de logements abordables dans notre ville et ont engagé deux millions de dollars par année pendant trois ans, en fonction du financement de contrepartie du gouvernement du Nouveau-Brunswick, pour soutenir le projet Marée montante (Rising Tide). Une proposition de financement sera également soumise dans le cadre de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) du Gouvernement du Canada.

Cet organisme sans but lucratif fournira d’abord des logements soutenus par les pairs. Joanne Murray de la Société John Howard et Dale Hicks, président du conseil d’administration de Food Depot Alimentaire, font partie de ce conseil, ainsi que moi-même.

Au fil des ans, j’ai vu et entendu parler des réussites de personnes qui ont vécu et vivent encore dans nos immeubles. Les gens que vous voyez dans la rue ont la capacité de mener des vies différentes – s’ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin.

Les gens dans la rue sont la mère, le père, le frère, la sœur, le fils ou la fille de quelqu’un. Ce sont de vraies personnes qui, souvent sans faute de leur part, se retrouvent sans abri.

Des gens comme Mary.

Mary (pseudonyme) est devenue patiente pour la première fois à la clinique Salvus en janvier 2016 alors qu’elle cherchait un soutien médical pour son diagnostic de schizophrénie paranoïde. Mary avait été expulsée de son unité d’Habitation Nouveau-Brunswick en octobre précédent et vivait depuis dans des refuges et des maisons de chambres – tout en ayant à gérer ses symptômes.

À l’automne 2016, Mary a pu accepter une offre d’emménagement dans une unité du programme de logement soutenu par les pairs. Ce modèle de logement met l’accent sur le soutien complet aux locataires, y compris le soutien médical et en santé mentale, le mentorat des compétences et l’intégration communautaire.

Grâce à ces soutiens, Mary a pu vivre dans un logement stable, ce qui lui a permis de se concentrer sur sa propre santé et son bien-être tout en l’aidant à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour rester logée avec succès à long terme.

Mary est locataire de logements soutenus par des pairs depuis quatre ans et a récemment commencé à explorer des options pour avancer et s’installer dans des logements dispersés.

Le succès est différent pour tout le monde. Certaines personnes qui ont des problèmes de santé mentale extrêmement graves peuvent ne jamais être en mesure de travailler à temps plein, voire pas du tout.

Mais ils méritent tout de même le droit d’avoir accès à un logement avec un intervenant qui les aidera à maintenir leur logement et à gérer leur maladie.

Mary n’est cependant qu’un exemple de la façon dont un modèle de logement innovant comme le logement assisté par les pairs peut mener à la réussite à long terme des personnes confrontées à de multiples défis, comme des problèmes de santé mentale chroniques et/ou une consommation grave de substances – si seulement on leur donne la possibilité de recevoir le soutien qui n’est habituellement pas disponible dans les options de logement traditionnelles.

Debbie McInnis

PDG

Centraide de la région du Grand Moncton et du sud-est du N.-B.