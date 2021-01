Les médecins fuient le Restigouche

Nous demeurons dans un endroit pittoresque, la belle rivière Restigouche, les montagnes, le parc Sugarloaf, la neige abondante pour les motoneiges, le ski et bien d’autres activités. Nous sommes fiers et chanceux, mais il manque un item important, des médecins! Perdre quatre médecins de famille, ça devient une inquiétude. À qui la faute? Certainement pas un problème de langue. Je crois que la responsabilité tombe sur la direction de la Régie Vitalité. Pourquoi nos médecins sont-ils partis? Y a-t-il un problème dans l’organisation? Nous avons besoin de médecins et il faut trouver une façon de garder nos professionnels dans notre région. Je cherche un médecin de famille pour moi et mon épouse, sans succès. Nous examinons la possibilité d’aller à Moncton pour essayer de trouver un médecin de famille. C’est loin, il faudra voyager, mais c ‘est peut-être nécessaire.

Carl Miller, Tide Head