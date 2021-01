Blaine Higgs n’a pas de plan

En lisant l’article du 13 janvier intitulé «Mandat des ministres: Blain Higgs est accusé de manquer de transparence», j’ai réalisé que personne n’osait dire le fond de leur pensée face aux plans de Blain Higgs.

À mon avis, il est clair depuis le début, durant la campagne, que Blaine Higgs n’a absolument aucune idée pour atteindre son objectif d’équilibrer le budget le plus vite possible, donc pas de plan.

Revenons à la campagne, lors d’une annonce télévisée, on voyait Higgs marcher vers la caméra en disant: «J’ai un plan…», puis il se retournait et continuait à marcher en changeant de sujet et en disant à peu près n’importe quoi sans élaborer son plan.

Les autres partis ne sont pas meilleurs! Personne ne lui a demandé de mettre ce plan sur la table pour qu’on puisse l’évaluer chacun à notre façon.

Durant la campagne, j’ai comparé Blaine Higgs à Donald Trump, un populiste de droite qui dit à peu près n’importe quoi pour se faire élire et avoir les coudées franches pour faire ce qu’il veut quand il le veut.

Voilà pourquoi Higgs ne donne pas de lettre de mandat à ses ministres: il ne veut pas s’imposer des limites pour arriver à ses fins.

Il ne fait que commencer, surveillez bien ce qui va arriver avec la révision de la Loi sur les langues officielles. Vous allez voir Trump, excusez-moi, Higgs à l’œuvre.

Claude Roy

New Denmark