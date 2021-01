La dentisterie, c’est essentiel

Dre Jennifer Russell, médecin-hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, nous sommes Dre Chabot et Dre Lapointe, deux dentistes situées à Pointe-à-la-Croix, au Québec, tout près de la frontière du Nouveau-Brunswick (3 km de Campbellton).

Notre but ici est le même que le vôtre: la protection de la population.

Notre clinique suit, en effet, un protocole COVID extrêmement sévère en matière de contrôle des infections et de désinfection/stérilisation.

Voici les mesures en place:

– Port du masque obligatoire en tout temps pour les patients et le personnel.

– Salle d’attente avec chaises espacées à deux mètres.

– Désinfection des chaises de la salle d’attente entre chaque patient.

– Désinfection de la salle de bain entre chaque utilisation et qui demeure verrouillée. On donne la clé sur demande.

– Station lavage de mains à l’entrée de la clinique.

– Prise de la température sans contact frontal pour tous les employées et patients

– Questionnaire de symptômes COVID au téléphone lors de la confirmation des rendez-vous et en présence à l’arrivée des patients.

– Protection avec plexiglass au secrétariat.

– Six salles de traitement avec portes fermées et système de filtration.

– Désinfection de la salle de traitement complète entre chaque patient: surfaces, comptoirs, chaises, lampes, etc. et désinfection du système de succion entre chaque patient.

– Stérilisation des instruments selon les protocoles établis par l’Ordre des dentistes du Québec.

– Désinfection des appareils aux secrétariats: machine Interac, stylos, comptoirs entre chaque transaction.

– Chaque patient garde avec lui ses chaussures, manteaux et accessoires personnels (absence de vestiaire) pour éviter la contamination croisée.

– Protection du personnel en salle de traitement: uniforme de travail et jaquette changés entre chaque patient.

– Bonnet, lunette, visière, masque de protection KN95, gants nitriles.

– Limitation des aérosols.

– Salle à dîner pour les employées avec petites tables espacées à deux mètres. Les employées se changent à leur arrivée, pour dîner et à leur sortie.

– Station avec laveuse/sécheuse sur place pour laver les jaquettes et les uniformes.

Avec ce strict protocole, nous n’avons jamais eu d’éclosion rapportée dans notre milieu de travail, que ce soit entre les employées ou avec les patients.

En consultant la littérature disponible, les cliniques dentaires ne rapportent pratiquement aucune éclosion, et ce, au niveau mondial.

Ainsi, nous vous demandons, en toute humilité, de permettre à nos patients du Nouveau-Brunswick de continuer à recevoir les soins dentaires à notre bureau, sans devoir se confiner pour 14 jours.

Plusieurs de nos patients néo-brunswickois ont déjà des plans de traitements établis et des échéanciers à respecter pour le maintien de leur santé bucco-dentaire, notamment en orthodontie.

La remise de leur rendez-vous pourrait compromettre ou aggraver leur situation ou leur traitement en cours. Les gens de la communauté de Listuguj et de Pointe-à-la-Croix peuvent aller deux fois par semaine pour leurs soins essentiels au Nouveau-Brunswick, alors permettez à vos résidents de continuer à se faire traiter ici, en sécurité, à Pointe-à-la-Croix.

La dentisterie, c’est essentiel et c’est un milieu sécuritaire en matière de prévention de la COVID-19.

Merci de considérer notre demande, considérant que huit de nos douze employées sont des résidentes du Nouveau-Brunswick.

Dre Marie-Josée Lapointe

Dre Marie-Josée Chabot

Centre dentaire Interprovincial

Pointe-à-la-Croix, Québec