Les Acadiens doivent être aux aguets

Marcel Arseneau

Moncton

L’éditorialiste de l’Acadie Nouvelle, François Gravel a fait un brillant exposé de la position du premier ministre, Blaine Higgs à l’endroit des francophones de la province dans le journal du 14 janvier.

Il n’y a aucun doute dans mon esprit que M. Higgs maintient depuis longtemps des liens avec les groupes ou associations qui s’opposent au bilinguisme officiel, même s’il ne le dit pas tout haut.

Et récemment, M. Higgs avec son chef de cabinet, un dénommé Wes McLean a rencontré trois membres de la Anglophone Rights Association, un groupe qui n’est pas sympathique du tout à la communauté francophone.

L’Acadie Nouvelle ne peut pas être plus claire. C’est le même Blaine Higgs qui a tenté de devenir le chef du parti anti-bilinguisme Confederation of Regions ou tout simplement le COR. À un certain moment, lors d’une élection provinciale, ce parti a recueilli assez de votes pour détenir le poste d’Opposition officielle, de 1991 à 1995 . Ceci avait réveillé plusieurs Acadiens et même des anglophones modérés.

Je vous rappelle ces faits parce que j’habitais à Campbellton à l’époque et le COR avait fait une certaine percée dans ce coin, arrivant bon deuxième, devant des Acadiens consternés.

Les organismes acadiens doivent être aux aguets. Il est important qu’ils demandent des rencontres avec Blaine Higgs et ses principaux lieutenants pour discuter de nos préoccupations.