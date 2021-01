Un réel malheur?

Rose-Marie Gigou

Saint-Louis de Kent

Des adeptes du Tim Hortons de Tracadie sont désemparés. Depuis mercredi, ils sont privés de leur lieu de rencontre et de leur café. Pour eux, le malheur s’arrange assez facilement. Ils ont de bons véhicules, ils ont fait le plein d’essence et ils sont prêts à faire plusieurs kilomètres pour se rassasier. Nul problème non plus pour l’emploi du temps, plusieurs d’entre eux sont des travailleurs saisonniers, qui méritent évidemment leurs allocations de chômage en cette période de l’année.

Comme dirait Dan Bigras, pendant ce temps-là, des enfants n’ont pas grand-chose pour le petit déjeuner ou peut-être rien à mettre dans la boîte à dîner. Pourtant, eux ont du travail qui les attend à l’école. Comment se développer normalement quand leur famille vit dans l’insécurité alimentaire?

Et pendant ce temps-là, tous les matins de l’année, des travailleurs de la santé prennent un déjeuner en vitesse pour aller remplacer d’autres employés épuisés de leur nuit auprès des malades de nos hôpitaux ou des personnes âgées dans leurs résidences. Leurs salaires et leurs conditions de travail ne sont pas appropriés malgré toutes les responsabilités qui leur sont imposées en cette période de pandémie. Cette semaine, une catégorie de ces travailleurs de santé a tenté de former une association indépendante pour défendre leurs droits. Comble de malheur, leur demande fut encore refusée. Comment attirer d’autres ressources humaines en santé quand notre province offre de moins bonnes conditions de travail qu’ailleurs.

Oui, certains événements me paraissent tellement insignifiants que je regrette que l’Acadie Nouvelle en fasse tout un plat. Pourtant, ses journalistes savent exploiter des thèmes qui éveilleraient une prise de conscience de la population et qui aboutiraient peut-être à améliorer des situations portées à leur attention. J’aime mon journal, je garde confiance, c’est pourquoi j’envoie ces commentaires.