Carl Miller

Tide Head

Pour beaucoup de gens qui demeurent dans le Restigouche l’accès à la clinique dentaire de Pointe-à-la-Croix devient difficile. Les patients néo-brunswickois de cette clinique doivent se mettre en quarantaine pour 14 jours. Notre région manque de médecins et le gouvernement Higgs nous empêche d’avoir accès à nos dentistes. Difficile de comprendre la mentalité de nos élus. Oui, la COVID-19 cause des problèmes, mais la clinique dentaire a des mesures très structurées pour la sécurité des patients. Avoir accès à nos docteurs, c’est un service essentiel pour notre santé. La majorité des cas de COVID sont localisés dans les régions de Moncton, Saint-Jean et Fredericton. Je demande au gouvernement Higgs de ne pas réduire nos services de santé, qui sont sécuritaires des deux côtés du pont.