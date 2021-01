COVID-19: aux grands maux les grands moyens

Il n’est pas facile pour les autorités de gérer la société en temps de danger extrême. Qu’il suffise d’évoquer le cas de la COVID-19 pour le comprendre.

Il est connu que le nombre de cas positifs de la pandémie au Nouveau-Brunswick et ailleurs dans le monde a augmenté depuis la période des Fêtes. On attribue cette augmentation en partie aux gens qui ont négligé de se conformer aux règles élémentaires de protection énoncées par la santé publique: rassemblement de personnes dépassant le montant critique; déplacements non justifiés en dehors de sa propre bulle; difficulté de comprendre des règles en apparence contradictoires; déni de l’extrême dangerosité du virus.

Afin de prévenir la propagation de la maladie, des règles ont été édictées par la santé publique et elles sont d’une grande simplicité: le lavage des mains; le port du masque; l’éloignement physique.

La majorité des gens acceptent de bon gré de les respecter, sachant qu’elles découlent des recommandations des experts de la santé et des pouvoirs publics.

Certaines personnes, pour des raisons valables, ne peuvent pas toujours respecter intégralement ces règles de précaution. On pense aux professionnels de la santé; aux soignants; aux premiers répondants; aux travailleurs des services essentiels et autres. Ces gens risquent leur propre vie chaque fois qu’ils interviennent auprès des malades atteints par la COVID-19.

L’avènement récent des vaccins permettra de protéger les populations dans la durée, mais les mesures de prévention resteront nécessaires pour encore un certain temps, d’où la nécessité de tenir bon.

Enfin, certaines personnes croient que la pandémie n’existe pas alors que d’autres estiment que ses ravages sont le fruit d’intentions malveillantes de sources maléfiques. Elles n’hésitent pas à invoquer toutes sortes d’alibis pour omettre de se conformer. Bien qu’elles soient peu nombreuses, ces personnes constituent un vecteur de contagion important.

Les convaincre de respecter les consignes représente un grand défi. Des protocoles de prévention très robustes sont mis en œuvre. Ils comprennent entre autres l’imposition de conséquences très sévères à l’endroit des récalcitrants ainsi que pour la société en général. Malgré cela, le résultat de cette démarche est mitigé. Il semble difficile d’aplanir les courbes de contagion.

On recherche ce qui pourrait amener les gens à prendre la maladie au sérieux.

Il faudrait peut-être élargir la gamme des solutions. Le recours à des experts en modification des comportements des grands nombres et en déprogrammation, comme des éducateurs et éducatrices, des sociologues et des psychologues sociaux entre autres, pourraient être invités à mettre leurs expertises à profit. Comme le veut le dicton: «Aux grands maux les grands moyens». La complexité de la situation l’exige.

Clément Loubert

Moncton