L’Anglophone Rights Association of New Brunswick ne nous représente pas

Avec la révision de la Loi sur les langues officielles, l’Anglophone Rights Association of New Brunswick (ARANB) bat à nouveau le même vieux tambour anti-francophone.

En tant qu’anglophones, nous déclarons catégoriquement que l’ARANB ne nous représente pas. Elle ne représente pas non plus la grande majorité des anglophones décents qui accueillent et respectent la diversité qu’apporte la communauté francophone. L’ARANB pourrait-elle nous dire combien de membres elle compte réellement?

L’ARANB a des préoccupations à propos de plusieurs choses, notamment l’accès aux emplois de la fonction publique. Normalement, dans cette situation, les gens prennent des mesures pratiques pour répondre à ces préoccupations. Une de ces mesures consiste à apprendre et à connaître suffisamment bien l’autre langue officielle pour pouvoir travailler et traiter avec le public dans cette langue. C’est ce que font les personnes intéressées à poursuivre une telle carrière.

L’apprentissage d’une autre langue est possible pour toute personne sérieusement intéressée. Comme l’a fait remarquer Micheál Mac Liammóir, le grand acteur et directeur du Gate Theatre à Dublin, lorsque les gens ont commenté son bel irlandais (appris): «Le serveur moyen en Europe centrale peut parler cinq langues». Il s’agit d’une question individuelle, mais aussi politique.

Le vrai problème ici, qui se cache derrière les exigences de l’ARANB, est un refus obstiné de reconnaître les droits de la communauté francophone. Il n’est pas exagéré de dire que l’ARANB en veut à l’existence même de cette communauté.

Il s’agit ici de questions racistes résiduelles, d’une aversion et d’un ressentiment sous-jacent de toute une communauté. Cette antipathie n’est pas partagée par la grande majorité des anglophones. Et, tapie à l’arrière-plan, le battement du tambour orange, les préjugés de la loge maçonnique, le sectarisme inhérent qui fait de notre province un leader dans le nombre de groupes haineux de droite.

L’ARANB prétend sur son site Internet être «la seule organisation qui représente la population anglophone».

C’est un non-sens, dans notre démocratie, nous élisons des gens pour nous représenter. Ils siègent à l’Assemblée législative et nous attendons d’eux qu’ils n’approuvent pas les groupes qui font de fausses déclarations comme l’ARANB.

L’ARANB prétend également être préoccupée «par les barrières et les restrictions actuelles imposées à la communauté anglophone en matière d’emploi et de possibilités au Nouveau-Brunswick».

L’obstacle ou la restriction d’une personne est l’opportunité d’une autre lorsque la volonté ou le désir est là.

Cibler le succès d’une communauté et la blâmer pour les échecs d’une autre est pervers. Cela crée des sentiments de haine et de peur injustifiés pour les populations francophones et anglophones du Nouveau-Brunswick. Plutôt que d’unifier et de protéger les droits de chacun, l’ARANB tente de créer une situation de division qui nourrit les gens qui sont contre tout ce qui remet en question leur existence confortable.

L’éducation en immersion française n’a pas pleinement réussi. Oui, examinons-la et voyons comment la formation linguistique peut être améliorée. De nouvelles approches sont peut-être nécessaires, en particulier dans les zones rurales. Il faut envisager de nouvelles possibilités pour créer une population véritablement bilingue pour tous les âges. Toutefois, un examen des questions relatives à l’immersion en français ne devrait pas faire partie d’une révision de la Loi sur les langues officielles.

Il est inquiétant que la révision de la Loi sur les langues officielles se déroule à huis clos, en particulier compte tenu du fait que le premier ministre Higgs a fait partie du parti anti-francophone Confederation of Regions (CoR). Cette révision devrait être un processus ouvert et transparent. Il ne devrait pas inclure de rencontres privées avec l’ARANB.

Gerry McAlister

Fredericton

Susan O’Donnell

Fredericton

Brian Beaton

Fredericton